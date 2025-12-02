獨／16槍狙殺通緝犯！27歲槍手通緝　檢警研判他躲在「這地點」

▲高雄左營區行刑式槍擊案，槍手（紅圈者）行兇後逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營區8月發生震撼全台的16槍狙殺命案，檢、警專案小組經過三個多月的調查，涉嫌開槍狙殺詐欺通緝犯羅姓男子的，是來自新北的27歲男子楊云豪，而楊嫌犯案後一路燒車、滅槍、變裝，最後在共犯層層接應下，從屏東搭漁船偷渡出境落跑，橋檢已對楊云豪發布殺人通緝，據了解，楊在偷渡後先前往菲律賓躲藏，目前人應該藏匿在柬埔寨。

全案發生在今年8月22日清晨近7時，51歲、曾涉毒品案的詐欺羅姓通緝犯，在左營文學路的豪宅外遛比特犬時，黑衣槍手埋伏長達50分鐘後，近距離朝頭部、頸部與腹部連開16槍，羅至少中彈5發當場倒地死亡。

槍手行兇後，狂奔跳上BMW權利車，撞斷停車場柵欄逃逸，並在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，再攀牆逃入高雄大學校區後改搭計程車離開，宛如電影情節。

▲高雄左營男子在家門前遭槍擊不治命案震驚全台。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方漏夜追查，用車追人，揪出作案BMW是層層轉手的權利車，從車主、掮客到仲介陸續逮回10多人，並調閱數百支監視畫面，拼圖出逃亡路線，最終鎖定跑腿、接應線索，確認槍手身分是新北男子楊云豪。

警方調查，楊男年僅27歲，過去混跡新北三重、土城一帶，年輕時曾涉及押人討債、砸海產店、追車砸人等暴力事件，也當過詐騙集團車手，但涉案多非重罪，外界眼中的「小咖角色」，卻一夕轉變成賣命職業槍手，犯下震驚社會的槍擊命案。

楊男犯案後並未立刻出境，而是在幕後金主資助掩護下，先逃到桃園、新竹一帶藏匿，警方一度循線攻堅卻撲空，其後又轉往屏東，在共犯協助下，案發約一週後從東港搭小琉球籍漁船偷渡出海，完全人間蒸發。

據指出，楊云豪偷渡出海後第一站是先到菲律賓躲藏，隨後又轉往柬埔寨藏匿，專案小組懷疑楊在柬埔寨「專人接應」，整起案件背後牽涉利益頗大，否則以楊云豪的「咖位」，不可能有超過30人涉入，專案小組研判「動手」的總花費恐怕超過千萬，警方也持續透過司法互助追查其藏匿去向。