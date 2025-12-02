　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／16槍狙殺通緝犯！27歲槍手通緝　檢警研判他躲在「這地點」

▲高雄左營區發生行刑式槍擊案，槍手行兇後駕駛白色BMW逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄左營區行刑式槍擊案，槍手（紅圈者）行兇後逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營區8月發生震撼全台的16槍狙殺命案，檢、警專案小組經過三個多月的調查，涉嫌開槍狙殺詐欺通緝犯羅姓男子的，是來自新北的27歲男子楊云豪，而楊嫌犯案後一路燒車、滅槍、變裝，最後在共犯層層接應下，從屏東搭漁船偷渡出境落跑，橋檢已對楊云豪發布殺人通緝，據了解，楊在偷渡後先前往菲律賓躲藏，目前人應該藏匿在柬埔寨。

全案發生在今年8月22日清晨近7時，51歲、曾涉毒品案的詐欺羅姓通緝犯，在左營文學路的豪宅外遛比特犬時，黑衣槍手埋伏長達50分鐘後，近距離朝頭部、頸部與腹部連開16槍，羅至少中彈5發當場倒地死亡。

槍手行兇後，狂奔跳上BMW權利車，撞斷停車場柵欄逃逸，並在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，再攀牆逃入高雄大學校區後改搭計程車離開，宛如電影情節。

▲▼左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄左營男子在家門前遭槍擊不治命案震驚全台。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方漏夜追查，用車追人，揪出作案BMW是層層轉手的權利車，從車主、掮客到仲介陸續逮回10多人，並調閱數百支監視畫面，拼圖出逃亡路線，最終鎖定跑腿、接應線索，確認槍手身分是新北男子楊云豪。

警方調查，楊男年僅27歲，過去混跡新北三重、土城一帶，年輕時曾涉及押人討債、砸海產店、追車砸人等暴力事件，也當過詐騙集團車手，但涉案多非重罪，外界眼中的「小咖角色」，卻一夕轉變成賣命職業槍手，犯下震驚社會的槍擊命案。

楊男犯案後並未立刻出境，而是在幕後金主資助掩護下，先逃到桃園、新竹一帶藏匿，警方一度循線攻堅卻撲空，其後又轉往屏東，在共犯協助下，案發約一週後從東港搭小琉球籍漁船偷渡出海，完全人間蒸發。

據指出，楊云豪偷渡出海後第一站是先到菲律賓躲藏，隨後又轉往柬埔寨藏匿，專案小組懷疑楊在柬埔寨「專人接應」，整起案件背後牽涉利益頗大，否則以楊云豪的「咖位」，不可能有超過30人涉入，專案小組研判「動手」的總花費恐怕超過千萬，警方也持續透過司法互助追查其藏匿去向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

南萬華教父告別式…義子埋伏「挑斷仇家腳筋」！　檢方聲押2人

快訊／台中公車突衝越對向車道撞拖吊車　3人受困搶救中

台中囂張密醫美容院「切割陰唇」都能做　狂發整形對比照吸客

台高檢署六大緝毒系統齊發　卓榮泰痛批網購平台成漏洞

南萬華教父被鐵鎚斷腿！6年後癌逝火化...「盯著」義子斷仇家腳筋

快訊／椎間盤突出手術後不如預期　男獨自離開醫院陳屍碧潭

獨／16槍狙殺通緝犯！27歲槍手通緝　檢警研判他躲在「這地點」

南方澳漁港驚見女浮屍！78歲婦撈起已身亡　家屬悲痛認屍

阿公鬼切2車道慘被KO！救護車保險桿噴出　移動神主牌畫面曝

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

南萬華教父告別式…義子埋伏「挑斷仇家腳筋」！　檢方聲押2人

快訊／台中公車突衝越對向車道撞拖吊車　3人受困搶救中

台中囂張密醫美容院「切割陰唇」都能做　狂發整形對比照吸客

台高檢署六大緝毒系統齊發　卓榮泰痛批網購平台成漏洞

南萬華教父被鐵鎚斷腿！6年後癌逝火化...「盯著」義子斷仇家腳筋

快訊／椎間盤突出手術後不如預期　男獨自離開醫院陳屍碧潭

獨／16槍狙殺通緝犯！27歲槍手通緝　檢警研判他躲在「這地點」

南方澳漁港驚見女浮屍！78歲婦撈起已身亡　家屬悲痛認屍

阿公鬼切2車道慘被KO！救護車保險桿噴出　移動神主牌畫面曝

《大濛》歷史場景揭秘！「極樂殯儀館」變身中山站網美公園　國防醫學院就在公館

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

私密肌保養三重點！少精緻糖、多透氣更健康

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

【直接跳進蝦池】邊牧第一次去釣蝦上演跳水！吹乾還飄蝦味

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

人妻健身3個月懷孕了！深夜激戰教練　夫崩潰離婚

牛魔王被斬了！檢警扣21輛改裝車　超豪華陣容曝

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

來台觀光首日就進警局！馬國男拍車牌秒爆衝突

更多熱門

相關新聞

詹智能當街遭砍殺亡　嫌起訴

詹智能當街遭砍殺亡　嫌起訴

Mugen無限夢想公司、啦啦隊女神河智媛老闆詹智能，今年8月遭一名黃男持刀在台中豐原一家超商前砍殺死亡。黃男自稱女友遭詹性騷，才會憤而犯案，檢方昨日已偵結公告，依傷害致死罪起訴黃男，預計由國民法官審理。

左營狙殺「緝兇百日」落空　27歲槍手偷渡遭通緝

左營狙殺「緝兇百日」落空　27歲槍手偷渡遭通緝

即／左營某大樓驚傳事故！女倒臥1樓停車場死亡

即／左營某大樓驚傳事故！女倒臥1樓停車場死亡

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！

通緝女拒報身分證　瞎嗆：我認識林志穎

通緝女拒報身分證　瞎嗆：我認識林志穎

關鍵字：

左營16槍命案槍手通緝偷渡地點

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面