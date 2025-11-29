通緝女闖紅燈辯「眼睛割到看不清線」　瞎嗆：我認識林志穎！

記者邱中岳／台北報導

北市警中正一分局忠孝東路派出所警員，在忠孝東路、紹興南路口執行巡邏，發現一名女子穿越忠孝東路時違規闖紅燈，警方在後面追喊也不理會，事後警方將人攔下，她還辯解「眼睛被割到看不清楚標線」，事後又不配合報身分證字號又嗆「我認識林志穎」，最後被警方查出原來是一名通緝犯，偵訊後將她解送歸案。

警方調查，47歲的傅姓女子，因竊盜罪嫌遭高雄地檢署發布通緝，在19日當天在台北市街頭閒晃，行經忠孝東路、紹興南路口時，卻沒有配合號誌燈指示，直接闖紅燈穿越忠孝東路，當時一名警員見狀立刻上前攔查，但是傅姓女子假裝沒聽到，甚至還拔腿想跑。

▲北市警員攔查一名婦人違規闖紅燈，辯解理由竟是「眼睛割到看不清楚」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方最後順利攔下傅女，但是詢問傅女為何闖紅燈時，傅女竟離譜回答「眼睛割到看不清楚才違規」，警員見其神情閃爍，立刻要求其報出身分證字號以查驗身分，但是傅姓女子不斷推拖，甚至還搬出知名藝人林志穎，直言「我認識林志穎」，但警員仍堅持要求傅女報出身分證字號。

警方指出，事後傅女報出身分證字號後，經過警方比對確定為高雄地檢署發布的竊盜通緝犯，立刻要將人上銬逮捕，但此時傅姓女子又語出驚人，「逮捕我美國會來找我」，但警方訊後仍將其依照竊盜通緝解送歸案。

中正第一分局呼籲，民眾如接獲司法機關通知，應依限到案說明，切勿心存僥倖；警方將持續強化巡邏與盤查作為，守護社會治安。