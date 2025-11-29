　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝女闖紅燈辯「眼睛割到看不清線」　瞎嗆：我認識林志穎！

記者邱中岳／台北報導

北市警中正一分局忠孝東路派出所警員，在忠孝東路、紹興南路口執行巡邏，發現一名女子穿越忠孝東路時違規闖紅燈，警方在後面追喊也不理會，事後警方將人攔下，她還辯解「眼睛被割到看不清楚標線」，事後又不配合報身分證字號又嗆「我認識林志穎」，最後被警方查出原來是一名通緝犯，偵訊後將她解送歸案。

警方調查，47歲的傅姓女子，因竊盜罪嫌遭高雄地檢署發布通緝，在19日當天在台北市街頭閒晃，行經忠孝東路、紹興南路口時，卻沒有配合號誌燈指示，直接闖紅燈穿越忠孝東路，當時一名警員見狀立刻上前攔查，但是傅姓女子假裝沒聽到，甚至還拔腿想跑。

▲▼北市警員攔查一名婦人違規闖紅燈，辯解理由竟是「眼睛割到看不清楚」。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市警員攔查一名婦人違規闖紅燈，辯解理由竟是「眼睛割到看不清楚」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方最後順利攔下傅女，但是詢問傅女為何闖紅燈時，傅女竟離譜回答「眼睛割到看不清楚才違規」，警員見其神情閃爍，立刻要求其報出身分證字號以查驗身分，但是傅姓女子不斷推拖，甚至還搬出知名藝人林志穎，直言「我認識林志穎」，但警員仍堅持要求傅女報出身分證字號。

警方指出，事後傅女報出身分證字號後，經過警方比對確定為高雄地檢署發布的竊盜通緝犯，立刻要將人上銬逮捕，但此時傅姓女子又語出驚人，「逮捕我美國會來找我」，但警方訊後仍將其依照竊盜通緝解送歸案。

中正第一分局呼籲，民眾如接獲司法機關通知，應依限到案說明，切勿心存僥倖；警方將持續強化巡邏與盤查作為，守護社會治安。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
休假有望+1！綠營提選舉放2天　投票前一日也放
身價逾百億！　吊車大王曝「女婿條件」
獨／21歲海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝
李多慧遭賴帳！業者挨告　「代言價碼」意外曝
獨／高雄奪命車禍！23歲女被撞死　瞬間畫面曝
重機網美遭輾斃！　最後PO文竟成死亡預言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／高雄1天2件死亡車禍！海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝

通緝女闖紅燈辯「眼睛割到看不清線」　瞎嗆：我認識林志穎！

找她開箱賴帳業者挨告！李多慧代言價碼曝　法院認證是「這金額」

獨／高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

男開車險撞人！街頭吵架「口齒不清還飄怪味」　毒駕露餡被逮

「繞加油站空地轉彎」挨罰闖紅燈　騎士喊冤吞敗

26年前天母械鬥殺人...逃亡印尼躲14年　通緝犯押解回國服刑11年

北捷景美站前車禍！小黃自撞行人庇護島　「四輪朝天」翻肚畫面曝

台南清晨車禍！營小客車與特斯拉碰撞　衝入店家再撞柱子釀3傷

快訊／國1北216K員林路段4車連環撞　回堵2公里1人送醫

Tpark 72,600坪宜居複合城

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

炎亞綸落淚談「關係突然消失」　自責「疏忽友情」想聯絡卻遭冷回

鑽好市多貨架「露乳拍照」把自己賣掉！網黃2人組到案：一時興起

宏福苑惡火今早累計94死！　76傷11人是消防員

宏福苑大火「認屍氣氛凝重」　女尋失蹤父嘆：現場混亂無幫助

香港宏福苑大火「最新調查結果」出爐！　 罪魁禍首是保麗龍

獨／高雄1天2件死亡車禍！海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝

通緝女闖紅燈辯「眼睛割到看不清線」　瞎嗆：我認識林志穎！

找她開箱賴帳業者挨告！李多慧代言價碼曝　法院認證是「這金額」

獨／高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

男開車險撞人！街頭吵架「口齒不清還飄怪味」　毒駕露餡被逮

「繞加油站空地轉彎」挨罰闖紅燈　騎士喊冤吞敗

26年前天母械鬥殺人...逃亡印尼躲14年　通緝犯押解回國服刑11年

北捷景美站前車禍！小黃自撞行人庇護島　「四輪朝天」翻肚畫面曝

台南清晨車禍！營小客車與特斯拉碰撞　衝入店家再撞柱子釀3傷

快訊／國1北216K員林路段4車連環撞　回堵2公里1人送醫

黑豹旗／太興奮就不會累！蔡辰瀧79球完投飆10K　談壓制高苑關鍵

第32屆關懷盃花蓮開打　林智勝重新接任理事長喊「責任大於榮耀」

花蓮明利村長橋排水清疏完成　清出土方2.5萬立方米

《動物方城市2》陸票房破5億元！　影迷嗨喊：從學生看到當老師了

紐時：川普與馬杜洛「上周通話」　討論會晤可能性

吳哲源、林書逸戰力外成焦點　中職6隊非60人名單一次看

沈娜娜16年老粉魂大爆發！　頂級AV女優飛韓砸六萬追SJ

台灣太空科技逐步茁壯　管碧玲：福衛八號將大幅提升海陸觀測能量

休假有望+1！綠營提選舉放2天「投票前一日也放」　保障返鄉投票

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！　暗黑內幕：在台涉3罪被通緝

TWICE彩排唱〈日不落〉劇透惹　粉絲大尖叫…子瑜笑：聽到了=

社會熱門新聞

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

網購護理師國考證書被錄取　她急自首

淫公公2度性侵媳婦　亂倫險釀「孫變兒」

學測剩50天！高三女學生墜亡　爸媽哭曝生前狀況

養女兒逾10年長得不向！他一驗DNA綠爆

國道行駛到一半　前車突然掉出一個人

台南女網購假證書錄取護理師！院方回應

女店員上班被撞死！7秒致命瞬間畫面曝

高雄4男持刀傷人　2男遭刺胸地留血跡

即／禁陸客來台重創股價　「購物站天后」炒股遭起訴

吃碗粿遇惡煞！自慰「打滿1整杯」

銘傳碩士生不滿英檢當畢業門檻怒告　結局超尬

桃園某國中生墜樓！一度失去呼吸心跳　導師曝在校表現

更多熱門

相關新聞

繞路轉彎挨罰闖紅燈　騎士喊冤吞敗

繞路轉彎挨罰闖紅燈　騎士喊冤吞敗

騎士小清（化名）今年2月間騎車行經高雄市小港區高鳳路一處路口，先是繞行至加油站前空地，再轉彎進入巷子，結果被警方認定闖紅燈，因而挨罰1800元。雖然小清認為事發地點沒有停止線，應當不算闖紅燈，但並未獲得高雄高等行政法院法官採信，日前被裁定駁回。

噪音車深夜拒檢　水電工狂飆蛇行下場慘

噪音車深夜拒檢　水電工狂飆蛇行下場慘

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

阿里山公路差點連環撞！紅燈過5秒廂型車硬闖

阿里山公路差點連環撞！紅燈過5秒廂型車硬闖

高雄女駕駛闖紅燈！害女騎士撞上慘摔

高雄女駕駛闖紅燈！害女騎士撞上慘摔

關鍵字：

通緝闖紅燈林志穎

讀者迴響

熱門新聞

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

公公「握身分證披濕被」葬身宏福苑　媳婦：他真的好聰明

邱澤、許瑋甯婚禮！兒子Ian也來了

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

濱崎步上海演出被鍘！堅持獨自上台「對空席開唱」

「張君雅小妹妹」結婚了！

桃園某高中驚傳學生墜樓！警方回應了

AV女優當小三　悄悄引退消失

愛女服藥昏睡！媽進房發現弟弟在侵犯她

路透：中國觀望2028大選　暫緩武統威脅

川普：拜登「自動簽名機」代簽文件全作廢

即／出國注意！　空巴大規模召回A320客機

陸男星成毅拍戲「吊鋼絲重摔頭著地」！　劇組發聲了

薑母鴨都沒賣白飯？內行曝原因全場秒懂

麵屋一燈叉燒被嫌沒熟！業者送肉品券滅火

更多

最夯影音

更多
Tpark 72,600坪宜居複合城

Tpark 72,600坪宜居複合城
邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

香港世紀惡火煉獄現場　128死79傷「脖掛DEAD黑牌」等認屍　16歲少女困火場留「好辛苦」斷聯

宏福苑28日早狀況

宏福苑28日早狀況

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

瑤瑤公開韓國房東擅闖房間畫面！　假裝不在「他直接開門」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面