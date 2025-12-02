　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

左營16槍狙殺「緝兇百日」落空　27歲槍手燒車滅證偷渡遭通緝

▲▼高雄左營行刑式槍殺，一男倒臥血泊亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營區8月傳出槍響，一男中彈身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營區8月震撼全台的16槍狙殺命案，隨著案發將近百日，沒想到兇手仍在海外趴趴走，檢、警專案小組經過三個多月的調查，開槍狙殺詐欺通緝犯羅天義，是來自新北的27歲男子楊云豪，犯後一路燒車、滅槍、變裝、翻牆逃竄，最後在共犯層層接應下，從屏東搭漁船偷渡出境成功落跑，橋檢已在上個月28日對楊云豪發布殺人通緝，並將在近日起訴。

回顧驚悚案情，8月22日清晨近7時，51歲、曾涉毒品案的詐欺通緝犯羅天義，在左營文學路的豪宅外遛比特犬時，遭黑衣槍手埋伏長達50分鐘，近距離朝頭部、頸部與腹部連開16槍，羅至少中彈5發當場倒地死亡。槍手行兇後，狂奔跳上BMW權利車，撞斷停車場柵欄逃逸，並在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，再攀牆逃入高雄大學校區後搭計程車離開，宛如電影情節。

警方漏夜追查，用車追人，揪出作案BMW是層層轉手的權利車，從車主、掮客到仲介陸續逮回10多人，並調閱數百支監視畫面，拼圖出逃亡路線，最終鎖定跑腿、接應線索，確認槍手身分是新北男子楊云豪。

警方調查，楊男年僅27歲，過去混跡新北三重、土城一帶，年輕時曾涉及押人討債、砸海產店、追車砸人等暴力事件，也當過詐騙集團車手，但涉案多非重罪，外界眼中的「小咖角色」，卻一夕轉變成賣命職業槍手，犯下震驚社會的槍擊命案。

▲▼左營男子遭槍擊不治，警已鎖定特定人車全力查緝中。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲左營男子遭槍擊不治，檢警查出槍手並發布通緝。（圖／記者陳宏瑞攝）

更棘手的是，楊男犯案後並未立刻出境，而是在幕後金主資助掩護下，先逃到桃園、新竹一帶藏匿，警方一度循線攻堅卻撲空；其後又轉往屏東，在共犯協助下，案發約一週後從東港搭小琉球籍漁船偷渡出海，徹底蒸發人間。

警方專案追兇歷時99天，傳喚、拘提涉案人士逾30人，僅約7名外圍成員因涉及殺人共同犯遭羈押，負責偷渡的船長與部分接送司機、權利車關係人，則因證據薄弱否認犯行而交保或請回。檢方曾對部分裁定提起抗告，仍遭法院駁回。

由於主嫌楊云豪已逃亡海外，案件無法進行實體偵審，橋頭地檢署上月28日正式對楊發布殺人通緝，並預計在近日起訴，警方也持續透過司法互助追查其藏匿去向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牛魔王被斬了！全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光
LINE官方提醒！　換機一錯恐讓「資料全毀」
快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝
獨／連6年摘星餐廳宣布休業　業者：非結束、只是停下腳步
一家來台觀光首日進警局！　逛寧夏夜市爆全武行
快訊／10:01規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／PAZZO董座痛毆運將！　叫手下醫院堵人再打一次
快訊／10:01發生有感地震！台北明顯搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／涉農會選舉送洋酒拉票　北市議員陳重文父子今出庭

撂人討10萬債務「痛毆導致聽力受損」　現役軍人下場慘

台中男「小窗狙擊」狂轟11槍！國道拋槍製造5斷點　重判8年

牛魔王被斬了！雲林檢警全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光

彰化驚險車禍！轎車打燈右切靠邊　後方機車騎士突慘摔

快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝　雙向道路暫停通行

「左轉車道打右方向燈」挨罰1200元　駕駛抗罰成功

快訊／PAZZO董座出事！廖承豪打運將...叫手下醫院堵人再打一次

10年砸500萬全包！鹿港天后宮光明燈斗首位都是她　原因曝光

民眾檢到手機聯絡不上失主！老父憂他出事　原來是海巡署服役中

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

快訊／涉農會選舉送洋酒拉票　北市議員陳重文父子今出庭

撂人討10萬債務「痛毆導致聽力受損」　現役軍人下場慘

台中男「小窗狙擊」狂轟11槍！國道拋槍製造5斷點　重判8年

牛魔王被斬了！雲林檢警全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光

彰化驚險車禍！轎車打燈右切靠邊　後方機車騎士突慘摔

快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝　雙向道路暫停通行

「左轉車道打右方向燈」挨罰1200元　駕駛抗罰成功

快訊／PAZZO董座出事！廖承豪打運將...叫手下醫院堵人再打一次

10年砸500萬全包！鹿港天后宮光明燈斗首位都是她　原因曝光

民眾檢到手機聯絡不上失主！老父憂他出事　原來是海巡署服役中

九把刀、周亭羽夫妻遛女兒　周爸爸跟在後方緊緊守護

明起有感降溫「北東水氣增」　中部以北高山可望迎雪

侯漢廷喊「男女都服役2年」　被四叉貓起底：他只當12天補充兵

名媛界大S出國「被搬家」！　轟夜店大亨前夫討1400萬撫養費：缺錢要說

台鋼雄鷹補強教練團！周正雄、曾翊誠、高孝儀加盟

快訊／涉農會選舉送洋酒拉票　北市議員陳重文父子今出庭

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

山友登頂七星山驚見「現場露3點換泳裝」　旁人全看傻

濱崎步遭「殺雞儆猴」逼絕境！　公司會長揭中止內幕：完全沒商量餘地

樂天女孩下交流道追撞前車！認了「一邊化眼線」剛買車3個月：腦袋空白

【雨花炸開】飛機降落松山機場瞬間水濺四起！

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

前夫指定坐檯！酒店妹喝爛醉「醒來全裸」

獨／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

偷用公家wifi上網　北檢資安主管穩坐官位

即／清潔劑誤當茶水　春水堂門市遭停業再送辦

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「城內分行」被列古蹟　華南銀行無奈提告

更多熱門

相關新聞

即／左營某大樓驚傳事故！女倒臥1樓停車場死亡

即／左營某大樓驚傳事故！女倒臥1樓停車場死亡

高雄市左營區至真路發現一名女子倒臥在一棟大樓的機車停車場，警消到場之後發現已經明顯死亡，警方調查這名女子就住在這棟大樓，她的住處也沒有被破壞的跡象，但為何為陳屍在大樓機車停車場，警方還要再進一步釐清。

通緝女拒報身分證　瞎嗆：我認識林志穎

通緝女拒報身分證　瞎嗆：我認識林志穎

15年老超商剛撤「秒換同集團他牌」　在地：坪效更高

15年老超商剛撤「秒換同集團他牌」　在地：坪效更高

毒犯開車進軌道「300公尺設備被撞壞」　台鐵14列車縮駛、停駛

毒犯開車進軌道「300公尺設備被撞壞」　台鐵14列車縮駛、停駛

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

海軍陸戰隊女官兵墜樓亡！陳屍宿舍草地

關鍵字：

左營16槍命案27歲槍手通緝

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

探12℃！　下波冷空氣時間曝

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面