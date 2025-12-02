左營16槍狙殺「緝兇百日」落空　27歲槍手燒車滅證偷渡遭通緝

▲高雄市左營區8月傳出槍響，一男中彈身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營區8月震撼全台的16槍狙殺命案，隨著案發將近百日，沒想到兇手仍在海外趴趴走，檢、警專案小組經過三個多月的調查，開槍狙殺詐欺通緝犯羅天義，是來自新北的27歲男子楊云豪，犯後一路燒車、滅槍、變裝、翻牆逃竄，最後在共犯層層接應下，從屏東搭漁船偷渡出境成功落跑，橋檢已在上個月28日對楊云豪發布殺人通緝，並將在近日起訴。

回顧驚悚案情，8月22日清晨近7時，51歲、曾涉毒品案的詐欺通緝犯羅天義，在左營文學路的豪宅外遛比特犬時，遭黑衣槍手埋伏長達50分鐘，近距離朝頭部、頸部與腹部連開16槍，羅至少中彈5發當場倒地死亡。槍手行兇後，狂奔跳上BMW權利車，撞斷停車場柵欄逃逸，並在橋頭偏僻路段燒車、燒槍滅證，再攀牆逃入高雄大學校區後搭計程車離開，宛如電影情節。

警方漏夜追查，用車追人，揪出作案BMW是層層轉手的權利車，從車主、掮客到仲介陸續逮回10多人，並調閱數百支監視畫面，拼圖出逃亡路線，最終鎖定跑腿、接應線索，確認槍手身分是新北男子楊云豪。

警方調查，楊男年僅27歲，過去混跡新北三重、土城一帶，年輕時曾涉及押人討債、砸海產店、追車砸人等暴力事件，也當過詐騙集團車手，但涉案多非重罪，外界眼中的「小咖角色」，卻一夕轉變成賣命職業槍手，犯下震驚社會的槍擊命案。

▲左營男子遭槍擊不治，檢警查出槍手並發布通緝。（圖／記者陳宏瑞攝）

更棘手的是，楊男犯案後並未立刻出境，而是在幕後金主資助掩護下，先逃到桃園、新竹一帶藏匿，警方一度循線攻堅卻撲空；其後又轉往屏東，在共犯協助下，案發約一週後從東港搭小琉球籍漁船偷渡出海，徹底蒸發人間。

警方專案追兇歷時99天，傳喚、拘提涉案人士逾30人，僅約7名外圍成員因涉及殺人共同犯遭羈押，負責偷渡的船長與部分接送司機、權利車關係人，則因證據薄弱否認犯行而交保或請回。檢方曾對部分裁定提起抗告，仍遭法院駁回。

由於主嫌楊云豪已逃亡海外，案件無法進行實體偵審，橋頭地檢署上月28日正式對楊發布殺人通緝，並預計在近日起訴，警方也持續透過司法互助追查其藏匿去向。