　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

旅行社業務躲大樓女廁　偷拍女童被抓包！手機「滿滿私密照」

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局長春路派出所警員11月底接獲報案，有未滿10歲的女童在上廁所，離開廁所後被母親發現後面有一名男子跟著離開女廁，且邊走邊滑手機相簿，懷疑女兒遭偷拍，立刻在大樓裡的禮拜堂尋求協助；警方到場發現嫌犯手機裡都是偷拍照，甚至還有其他女子的私密處照片。

警方調查，25歲林姓男子11月底跑進北市中山區長春路上的一處商辦大樓，躲在4樓的女廁裡面，一名未滿10歲的女童跑進去上廁所，母親在外等候，等女童上完廁所出來，母親發現林男也跟著離開女廁，驚覺有異立刻尾隨其後，發現林邊走邊滑手機查看相簿。

▲▼旅遊業務偷拍未滿10歲女童上廁所，手機打開滿滿私密照。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲旅遊業務偷拍未滿10歲女童上廁所，手機打開滿滿私密照。（圖／記者邱中岳翻攝）

女童母親擔心女兒被人偷拍如廁畫面，立刻找到商辦大樓裡的禮拜堂尋求協助，禮拜堂4人分工將林姓男子攔住，並通知警方到現場，警方在林的手機裡發現剛拍的女童私密照，立刻將人帶回派出所偵訊，訊後依照妨害性隱私、兒少性剝削等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方指出， 林姓男子從事旅遊業務方面的工作，卻有偷拍女子如廁畫面的行為，裡面除了發現有女童的如廁照片之外，還發現有其他女子上廁所的畫面，不排除其他女子也受害。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高志綱爆外遇女網紅！　對話、影片被曝光
火烤、熱水燙、勒頸虐殺5貓！　惡男二審仍遭重判
人妻上健身房3個月懷孕了！　傳訊教練「會處理」夫崩潰
樂天女孩下交流道撞前車！　認了「一邊化眼線」：腦袋空白
快訊／送電鍋清潔員憨厚笑了　遭褫奪公權：會繼續幫人
八點檔女神車禍重傷　大結局前緊急換人演…換角公告悲吐心聲
高國豪兄弟互毆！　「管好妳臭嘴很難？」去年文被朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誣指蘇貞昌等人藉採購疫苗「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

點火烤、熱水燙、繩索勒頸！吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

天道盟南萬華教父出殯！警重兵盤查逮3人　宿敵「黑狗」仍被斷腳筋

男醉癱超商椅子上不會動！民眾嚇壞急報警　內埔警送他回家　

人妻上健身房3個月懷孕了！傳訊教練「會處理」　夫崩潰離婚

男遊銅鑼天空步道墜落山谷！打119求救　自己爬上來奇蹟獲救

高國豪家宴主菜曝！闆娘還3兄弟對戰現場　霸氣喊：到外面去打

快訊／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

「距行人5台機車」挨罰未禮讓　駕駛1原因逆轉免罰

新店公車撞斷路樹！巨大聲響嚇壞等車民眾　驚險瞬間曝光

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

誣指蘇貞昌等人藉採購疫苗「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

點火烤、熱水燙、繩索勒頸！吸毒男虐殺5貓　二審仍重判

天道盟南萬華教父出殯！警重兵盤查逮3人　宿敵「黑狗」仍被斷腳筋

男醉癱超商椅子上不會動！民眾嚇壞急報警　內埔警送他回家　

人妻上健身房3個月懷孕了！傳訊教練「會處理」　夫崩潰離婚

男遊銅鑼天空步道墜落山谷！打119求救　自己爬上來奇蹟獲救

高國豪家宴主菜曝！闆娘還3兄弟對戰現場　霸氣喊：到外面去打

快訊／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

「距行人5台機車」挨罰未禮讓　駕駛1原因逆轉免罰

新店公車撞斷路樹！巨大聲響嚇壞等車民眾　驚險瞬間曝光

韓成功發射多用途衛星「阿里郎7號」　邁入超高解析度地球觀測時代

統一獅高志綱驚傳婚外情！林倪安被指「假球眷」對話紀錄曝光

跨黨派「日中友好議員聯盟」會晤中國大使　盼年內組團訪中

患二尖瓣脫垂被判免役！　男星「堅持當兵」原因曝光

夏宇童才被爆懷孕…驚喜宣布喜訊！證實跟孫協志「情人節辦婚禮」

迷客夏2025年「人氣飲品TOP10」揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵蟬聯第一

誣指蘇貞昌等人藉採購疫苗「A了1億美金」　吳子嘉判賠90萬確定

醫師確定「加班費」免稅　衛福部已送版本「明年報稅適用」

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

高鐵系統異常影響2千名旅客　鐵道局：依鐵路法檢討調查

【助人的默契】新竹車禍28歲女遭車壓　路人默默衝上前合力抬車

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

來台觀光首日就進警局！馬國男拍車牌秒爆衝突

前夫指定坐檯！酒店妹喝爛醉「醒來全裸」

獨／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

偷用公家wifi上網　北檢資安主管穩坐官位

更多熱門

相關新聞

二度闖倉庫拍內衣褲！偷拍狼還想加被害人好友

二度闖倉庫拍內衣褲！偷拍狼還想加被害人好友

一名蕭姓男子清晨闖入民宅倉庫，偷拍私人內衣褲，遭住戶認出是3年前慣犯，憤而提告求償共95萬餘元。蕭男辯稱該處倉庫是屬於公開空間，若重視隱私應將其收至屋內晾曬，況且拍照畫面也僅供自己觀賞，案經審理，法院認定蕭男行為確實侵害住戶隱私權與居住安寧，判決應賠償2住戶各4萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

搭機拍空姐值勤影片！男乘客侵害肖像判賠5萬

搭機拍空姐值勤影片！男乘客侵害肖像判賠5萬

台中男遭分手！印女友裸照貼擋風玻璃遭判1年

台中男遭分手！印女友裸照貼擋風玻璃遭判1年

聽見「啪啪聲」越窗偷拍　北市男被起訴

聽見「啪啪聲」越窗偷拍　北市男被起訴

OL搭手扶梯被偷拍　男疑刪照拒認

OL搭手扶梯被偷拍　男疑刪照拒認

關鍵字：

旅行社業務女廁私密照偷拍

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面