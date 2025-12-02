旅行社業務躲大樓女廁　偷拍女童被抓包！手機「滿滿私密照」

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局長春路派出所警員11月底接獲報案，有未滿10歲的女童在上廁所，離開廁所後被母親發現後面有一名男子跟著離開女廁，且邊走邊滑手機相簿，懷疑女兒遭偷拍，立刻在大樓裡的禮拜堂尋求協助；警方到場發現嫌犯手機裡都是偷拍照，甚至還有其他女子的私密處照片。

警方調查，25歲林姓男子11月底跑進北市中山區長春路上的一處商辦大樓，躲在4樓的女廁裡面，一名未滿10歲的女童跑進去上廁所，母親在外等候，等女童上完廁所出來，母親發現林男也跟著離開女廁，驚覺有異立刻尾隨其後，發現林邊走邊滑手機查看相簿。

▲旅遊業務偷拍未滿10歲女童上廁所，手機打開滿滿私密照。（圖／記者邱中岳翻攝）

女童母親擔心女兒被人偷拍如廁畫面，立刻找到商辦大樓裡的禮拜堂尋求協助，禮拜堂4人分工將林姓男子攔住，並通知警方到現場，警方在林的手機裡發現剛拍的女童私密照，立刻將人帶回派出所偵訊，訊後依照妨害性隱私、兒少性剝削等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方指出， 林姓男子從事旅遊業務方面的工作，卻有偷拍女子如廁畫面的行為，裡面除了發現有女童的如廁照片之外，還發現有其他女子上廁所的畫面，不排除其他女子也受害。