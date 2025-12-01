　
社會焦點

二度闖倉庫拍內衣褲！偷拍狼辯「個人觀賞」　還想加被害人好友

▲男子闖民宅倉庫偷拍內衣褲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲他2度闖民宅倉庫偷拍內衣褲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

一名蕭姓男子清晨闖入民宅倉庫，偷拍私人內衣褲，遭住戶認出是3年前慣犯，憤而提告求償共95萬餘元。蕭男辯稱該處倉庫是屬於公開空間，若重視隱私應將其收至屋內晾曬，況且拍照畫面也僅供自己觀賞，案經審理，法院認定蕭男行為確實侵害住戶隱私權與居住安寧，判決應賠償2住戶各4萬元精神慰撫金，全案仍可上訴。

根據判決書內容，原告住戶的主張，蕭男於2024年7月間清晨，未經允許擅自進入其住處旁的倉庫，並以手機拍攝晾掛在內的私人內衣褲。王姓住戶發現後立即阻止其離開並報警處理。早在2021年，被告就有類似行為，當時原告念其年輕且無前科，在被告哀求保證不再犯後，未追究責任。未料被告再度犯案，且被告曾在事發前一至兩週試圖透過社群軟體加好友（臉書、IG），讓原告感到極度不安與噁心。

被告的行為導致他們身心嚴重受創，出現長期憂慮、恐懼等症狀，需尋求心理醫師協助並服用藥物，認為其人格權、健康權、隱私權、居住自由與安寧均受侵害，因此依性騷擾防治法及民法侵權行為規定，請求被告賠償王姓住戶30萬元、施姓2名同住戶各30萬350元與35萬380元，其中包括醫療費用350元及380元。

被告蕭男及其辯護律師辯稱，被告雖有持手機拍攝內衣褲行為，但並未構成對原告健康權、居住自由、居住安寧、人格權、隱私權之侵害，亦不屬性騷擾行為。認為原告居住旁的倉庫屬公開空間，若重視內衣褲隱私，應將其收至屋內。此外，拍攝僅供個人觀看，未散布或公開。對於原告提出的診斷證明，被告認為其就診時間與案發相隔一個半月，難以證明與本案有直接因果關係，且原告請求的精神慰撫金金額過高。

法院審理後認為，被告確實分別於2021及2024年兩度無故侵入原告住宅倉庫並拍攝私人衣物，此行為已侵害原告之隱私權與居住自由，客觀上造成原告精神不安與恐懼，情節重大。

法官認定，被告行為是對「物」拍攝，非直接對「人」為性暗示或騷擾，因此不符合性騷擾防治法的構成要件。此外，原告提出的醫療費用，因就診時間與案發相隔較久，且焦慮症狀可能來自多重因素，難以認定與本案有直接因果關係，在精神慰撫金方面，法院審酌兩造之工作、財產狀況及侵害情節，認定原告各請求4萬元為適當。

11/29 全台詐欺最新數據

404 1 2632 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

80公分草原巨蜥逛大街！動防所12/2開放認養

80公分草原巨蜥逛大街！動防所12/2開放認養

彰化市有民眾於11月初發現一隻長達約80公分的草原巨蜥在街頭遊蕩，隨即送往彰化縣動物防疫所安置。由於至今無人出面認領這隻「迷途大蜥蜴」，動物防疫所宣布，將於12月2日上午10點正式開放民眾申請領養，並將以抽籤方式決定這位特別寵物的新主人，目前已有多達7人表達高度興趣。

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

少女住院竟遭手肘襲胸　變態行政人員下場曝

少女住院竟遭手肘襲胸　變態行政人員下場曝

搭機拍空姐值勤影片！男乘客侵害肖像判賠5萬

搭機拍空姐值勤影片！男乘客侵害肖像判賠5萬

朱學恒明將重獲自由　表現良好獲縮刑

朱學恒明將重獲自由　表現良好獲縮刑

