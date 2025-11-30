　
社會 社會焦點 保障人權

汽油味自來水爆民怨！桶裝水搶光　台水最新回應：商請地檢署調查

▲▼ 基隆部分地區自來水出現油味　台水公司迅速啟動緊急應變全面排除污染並嚴正譴責污染行為人 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆、汐止等地區自來水出現濃厚氣油味，台水公司啟動緊急應變措施。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者莊智勝／新北報導

基隆河八堵抽水站日前傳出遭受油污染，導致基隆、汐止等地區民生用水出現濃濃汽油味，引爆大量民怨。對此，台水今(30日)再度發布新聞稿，強調發現水質有異後台水立即啟動緊急應變措施，除切換新山水庫水源供應外，同時清洗淨水設備，並執行大規模管網排水以及全面水質檢測，經多次檢驗結果確認無異味，用戶可安心使用。台水除再次譴責污染水源行為外，也商請地檢署介入調查。

初步了解，自27日起，基隆民眾發現自來水出現濃重汽油味，不但漱口被嗆到吐，洗衣服及水塔也出現油味殘留，嚇得不敢使用，隨後新北汐止地區也傳出水質異常，不少民眾紛紛抱怨家中自來水有異味，放水數小時後仍不見改善，甚至洗完碗後仍感到油膩等，紛紛前往賣場、超市搶購瓶裝水，目前架上大容量桶裝水幾乎被掃空。

對此，台灣自來水公司第一區管理處28日證實，基隆河水面出現油污，少量污染原水再停止抽水前流入管網，因此導致用戶自來水出現異常。基隆市環保局接獲通報後立即啟動稽查，並於崇智橋、八堵抽水站、暖江橋與碇內加油站周邊發現少量油污漂浮，已在河面佈設攔油索，並持續沿線採樣送驗。初步水色清澈、重金屬快篩無異常，但實驗室複驗仍在進行中。環保局同步調閱監視器追查污染來源，若查獲業者或個人違規排放，可依《水污染防治法》裁罰6萬至2,000萬元，情節重大者可勒令停工或停業。

事發4天後，仍有住戶反映自來水中仍有汽油味殘留，台水今也再度發布新聞稿回應，表示因基隆河八堵抽水站遭受油污染，影響新山淨水場供水，台水公司立即啟動緊急應變措施，停止抽取基隆河原水，並切換新山水庫水源供應，同時清洗淨水設備、執行大規模管網排水以及全面水質檢測，經多次檢驗結果確認無異味，用戶可安心使用。

台水指出，新山淨水場主要供水區域包含基隆市(仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區)及新北市(汐止區)部分區域的自來水。事件發生後，台水公司動員286人次，以新山水庫原水啟動淨水程序，對原水管及供水管網大規模排水與循環沖洗作業，同步進行用戶現場及電話訪視，確保疑似有異味區域之自來水已完全排除，及對該區域進行多輪水質採樣，檢驗均符合飲用水水質標準，確保自來水已完全排除異味，並依據用戶反映水質有異味狀況，協助排水後進行復驗確認無異味，讓民眾能夠真正的放心及安心使用。

對於部分用戶反映自來水仍有油味的情況，台水公司建議，用戶家中或社區水塔內所蓄存有異味自來水，可先予排放並清洗水塔，重新蓄水，若家中無蓄水設備，可直接打開水龍頭進行排水，待異味散去後再使用。

台水公司今(30)日再次強調，將持續以最高標準守護民眾用水安全，對任何污染水源、危害公共衛生的行為表達最嚴正的譴責，並籲請基隆市環保局加強對污染行為的稽查，商請地檢署介入調查，確保公共水源不再遭受污染。

汽油味自來水爆民怨！桶裝水搶光　台水最新回應：商請地檢署調查

