烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減　台南環保局、消防局持續撲滅降溫

▲台南烏樹林暫置場火災現場持續翻堆灑水，消防局布設水線防範悶燒。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場火警持續進行處理，燃燒區域已明顯縮減，現場廢樹枝區經過日夜不間斷的翻堆、灑水降溫及移置作業，於28日成功撲滅火勢，29日起集中機具及人力攻堅混合區火場撲滅工作，力求全面控制火情。

環保局於22日、25日及28日持續進行定期水質巡查，未發現消防廢水外溢污染水體。28日檢驗嘉南大圳烏樹林橋、烏樹林大排水樣，初步報告顯示上游灌溉水質均符合標準，下游河川水質未發異常，水質安全有保障。

空品方面，29日上午環保局監測車即時數據顯示，PM10 149.4μg/m3、PM2.5 43.3μg/m3，略超過空氣品質標準，不過白天邊界層高度上升、擴散條件改善，大環境污染濃度逐步下降，自下午1時起，PM10 降至 65.0μg/m³，PM2.5 為 30.0 μg/m³，均已回到空氣品質標準範圍內。

現場持續以挖土機、水車及消防水線進行開挖與降溫作業，未燃燒區廢樹枝由消防局持續噴灑水線防止悶燒。環保局表示，因大量澆水會讓濃煙瞬間加劇，且表面碳化阻礙水分滲透，須靠機具刨除後再澆水，才能有效撲滅火勢。

針對外界關心石綿問題，環保局強調石綿為特殊管理物，若民眾未分類或妥善包裝，環保局會拒絕收運。暫置場入場則嚴格檢查，若發現疑似石綿瓦混雜即退件，確保場內無石綿污染，讓市民安心。

環保局將持續監控空氣品質及水質，並即時透過多元管道向市民發布最新資訊，確保環境與公眾健康安全。烏樹林火災事故正被嚴密控管，後續作業將全力以赴，務求將火勢徹底撲滅，恢復環境安全。