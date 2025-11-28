快訊／基隆民宅深夜大火！　9旬嬤救出、數十人驚逃

記者郭世賢、葉國吏／基隆報導

基隆市成功二路一處民宅今天凌晨突發大火，熊熊烈焰迅速吞噬建物，消防隊趕到現場時，房屋已陷入一片火海。救援過程中，一位90多歲的老婦人被成功救出，但她目睹家園被大火無情摧毀，情緒激動哭喊著試圖衝回火場，所幸被人攔住。火勢不僅波及鄰近公寓，還迫使數十名居民緊急撤離，目前消防人員仍在全力滅火中。

▲基隆中山區深夜住宅火災。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市消防局指出，今日凌晨0時36分接獲報案，成功二路山區有民宅冒出大量濃煙，情況十分危急。接獲訊息後，消防局立即聯絡自來水公司、台電部門、瓦斯公司及相關單位，並調派中山分隊、信二分隊、七堵分隊和仁愛分隊等多組人員前往救援。現場共出動15輛消防車及31名隊員，緊急投入救火行動，確保周邊居民安全。

根據現場消息，火災中被救出的一位九旬老婦人，對家園的遭遇深感不捨。她目睹火舌吞噬房屋，情緒失控試圖衝回火場，但現場救援人員及周圍居民迅速阻止她的危險行為。大火不僅摧毀了她的住所，還蔓延至附近公寓的多層樓，影響範圍擴大，數十人被疏散至安全地點，場面十分驚險。

截至目前，消防人員仍在持續灌救火勢，試圖控制火災擴散。基隆市消防局提醒民眾，在乾燥氣候下務必注意居家用火安全，檢查電線是否老化及瓦斯管道是否有漏氣情形，以防止類似災害發生。消防局也將進一步調查起火原因，並釐清相關責任歸屬。