高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

▲漫畫家高橋伸輔因大腦長時間缺氧，導致腦部部分受損，目前處於植物人狀態。（圖／翻攝自高橋伸輔臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

日本漫畫家高橋伸輔，曾以漫畫作品《テッペン～那須川天心物語～》（中文常譯《巔峰～那須川天心物語～》）描繪日本格鬥／拳擊天才 那須川天心 的成長歷程，深受粉絲喜愛。今（12月1日）他的家人透過官方社群發表聲明，披露高橋在 2025 年 9 月 7 日突發心肺停止，雖經過緊急送醫與急救，但因大腦長時間缺氧，導致腦部部分受損，目前處於「植物人」狀態。

聲明表示，當天高橋因心律不整導致心肺停止，送醫前一路使用 AED 進行心肺復甦，但仍無法自主恢復心跳。送院搶救三天後，醫療判定因大腦缺氧過久，出現缺氧性腦病變，只剩腦幹維持基本功能。高橋已從加護病房轉至一般病房，但仍未脫離危險。

▲高橋伸輔在《Pierroman》中作畫。（圖／翻攝自高橋伸輔X）

目前，他雖開始能夠自主呼吸，但尚無意識反應，無法與外界互動。家人指出，他仍在努力「活著」，並呼籲粉絲、讀者與支持者持續為他祈禱，希望有一天他能甦醒、再度拿起畫筆，再創作新作品。

家屬不放棄 尋找各種可能治療與復健方式

聲明中強調，家人並沒有放棄任何可能讓高橋恢復的方式，包括醫療治療、長期復健等。未來的病況更新將由家屬代為維護官方社群帳號，直到高橋本人能自行更新為止。家屬希望藉由公開現況，也讓社群保持關注與祝福。

高橋伸輔與那須川天心漫畫 曾受粉絲高度關注

高橋伸輔所繪的《テッペン～那須川天心物語～》自 2019 年開始連載，以漫畫方式敘述當時極具話題與潛力的格鬥選手那須川天心的成長與奮鬥過程。 那須川天心本名天心，以踢拳／綜合格鬥出道，並多次獲得冠軍，後又轉戰職業拳擊，被譽為「神童」，在日本格鬥圈享有相當高的人氣與關注。

▲高橋伸輔以漫畫作品《テッペン～那須川天心物語～》描繪日本格鬥拳擊天才「那須川天心」的成長歷程，深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自高橋伸輔X）

因此高橋的漫畫不只是運動漫畫，也記錄並放大了天心的傳奇魅力，也因此讓不少格鬥迷、漫畫迷倍感共鳴。如今高橋病重的消息，也在支持者間引起不小震驚與惋惜。許多粉絲與讀者在社群平台留言，感謝高橋過去帶來的作品，也為他祈福，希望他能早日甦醒。有人在留言中寫道：「當年那本漫畫陪我度過很多孤單的夜晚，希望他能再醒來」、「無論以什麼方式，我都會支持高橋老師」。