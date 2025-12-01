　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

攘外必先安內！　呂秀蓮喊話賴清德：一味屈從A、挑釁B必兵凶戰危

▲▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者湯興漢攝）

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前投書美媒《華盛頓郵報》，宣布將大幅增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。前副總統呂秀蓮今（1日）指出，該筆預算橫跨8年分攤直至2034年，但憲法規定總統任期4年，為何歷任總統常作出逾越任期的決策和預算？她也強調，2027年確是台灣命運關鍵年，可謂內憂加外患，攘外必先安內，賴政府慎謀能斷，切勿輕忽，一味屈從A方，挑釁B方，必然兵凶戰危。

針對賴清德的國安政策，呂秀蓮今（1日）提出5點分析，首先，以時間推估，賴清德的投書應在國安會議之前完成，亦即先向美國人交代，再向台灣人民報告。第二，新國防特別預算約1.25兆台幣，橫跨8年分攤直至2034年，亦即跨越2024及2028年選出的總統任期。「憲法規定總統任期4年，但為何歷任總統常作出逾越任期的決策和預算？」

第三，呂秀蓮說，2027年確是台灣命運關鍵年，一因習近平是否續任必須交出台灣問題的成績單，另方面2028恰為台美兩國總統大選年，台灣問題對三國領導人均具關鍵性，當然更是台灣2330萬台灣人民及後代子孫命運的關鍵。可謂內憂加外患，政黨衝突、統獨對立更使台灣內部紛亂，甚至撕裂。攘外必先安內，敬請賴政府慎謀能斷，切勿輕忽。

第四，呂秀蓮指出，台灣應該發展為人文科技的世界島，而非亞洲的火藥庫或他國的前線戰場。當有心人士在製造「台灣有事」時，賴政府應廣納雅言，普徵天下英才高見，面對內外衝擊積極營謀「台灣無事」的新戰略，告訴白宮，「台灣有事，世界有事。台灣無事，東亞太平！」

第五，呂秀蓮表示，「和平需要實力，備戰才能避戰」的道理，亟待政府加強宣導。然而「和平需要投資」、「戰爭應極力避免」更是國人殷切的期待；一味屈從A方，挑釁B方，必然兵凶戰危。尤其涉及巨額舉債並密切影響後代子孫安危禍福的重大國策，是否應循民主程序，凝聚全民共識，才能同舟共濟？

最後，呂秀蓮呼籲有識之士，超越黨派利益，發揮台灣的Soft Power與Smart Power，共謀台灣的長治久安，讓台灣成為世界的台灣。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

看不明白藍營追求兩岸和平方法　黃暐瀚提3問：對岸要打怎麼辦？

看不明白藍營追求兩岸和平方法　黃暐瀚提3問：對岸要打怎麼辦？

總統賴清德26日主持「守護民主台灣國安行動方案」記者會，稱北京當局以2027年完成武統台灣為目標，引起熱議。對此，媒體人黃暐瀚今（1日）表示，自己認為綠營兩岸解方很簡單「兩岸互不隸屬、厚植國防、避免戰爭」，而藍營追求和平沒有錯，但手段、方法為何？目前看得不是很明白。他也提出3點質疑，第一「未來要不要走向統一」？第二「怎麼統？誰統誰？」、第三「如何和平？（如果台灣民意不願統，對岸就要打，怎麼辦）」。

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

美麗島民調／48%支持維持九二共識　僅16.9%認中國最後會變敵人

美麗島民調／賴清德不滿意度53.3%　連續5個月超過半數

美麗島民調／賴清德不滿意度53.3%　連續5個月超過半數

農曆年前換卓榮泰？徐國勇喊「想太多」　綠內部民調已黃金交叉

農曆年前換卓榮泰？徐國勇喊「想太多」　綠內部民調已黃金交叉

11月新車銷量TOYOTA神車衝破4000輛

11月新車銷量TOYOTA神車衝破4000輛

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

