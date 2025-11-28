網購護理師國考證書「真的被錄取」　她報到2天急自首

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）透過網購平台購買偽造的考試院考試及格證書、護理師證書及某科技大學的學士學位證書，並在今年5月間成功獲得南部某醫院的工作機會，結果報到僅僅2天，她就自行前往台南地檢署自首。台南地院法官日前審理此案，並依法判處小美拘役50日，緩刑2年。

▲小美應徵護理師，還拿假證書去報到。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美2022年9月、2024年6月間透過網購平台，購買考試院考試及格證書（考試類科：護理師）、護理師證書及某國立科技大學的學士學位證書各1份，接著，她在今年5月間前往南部一間醫院面試護理師工作，並佯稱自己有護理師證書、畢業於國立科技大學，成功騙得面試人員的信任，後來經通知錄取。

小美在同年6月初前往醫院報到，同時繳交相關證書，但僅僅經過2天，她就自行前往台南地檢署自首。醫院方面也在向考試院查詢之後，發現小美根本沒有取得國考證書，進而戳破她的謊言。

台南地院法官認為，小美明知自己沒有通過護理師國家考試、未領有護理師證書，也沒有取得該科技大學的學士學位，卻拿著假證書應徵醫院護理師，行為確實不妥。

法官表示，考量到小美到職時間短暫，沒有因為無法勝任工作造成他人生命、身體危害，只是醫療護理業務具有高度專業性，攸關他人性命及健康，不應給予過輕的懲罰，避免她未來抱持僥倖心態再犯，最終依犯行使偽造特種文書罪，判處她拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，還要向特定機構提供40小時的義務勞務，全案仍可上訴。