香港高樓惡火！新北市府即刻盤點1339棟高樓　啟動公安大稽查

▲新北市消防局有鑒於香港高樓大火，進行高樓搶救演練 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

香港宏福苑高樓在26日發生嚴重大火，造成至少55人罹難（包含一名殉職消防員），震驚各界，也突顯老舊高樓公安及施工防火的重大隱憂。新北市政府對此深表哀悼，並立即以此為鑑，新北市長侯友宜指示市府公安小組全面盤點並強化新北市境內1339處高樓建築物與修繕中大樓的公共安全聯合稽查。

香港宏福苑火災因建築物老舊，且外牆整修中的可燃竹棚（鷹架）及易燃的隔離材料加速火勢蔓延，造成大量死傷與失蹤。新北市府對此高度警惕，對於目前列管的1339處高樓建築，已要求全面落實定期辦理公安申報及消防檢修申報。

針對有修繕需求的大樓，要求務必遵守建築、消防、營造安全等相關規範，特別針對施工中的老舊大樓加強公安聯合稽查。同時，要求複合用途高層建築物（如住商或住辦大樓）必須落實共同防火管理制度，定期舉行自衛消防編組演練。

此外，針對設有防災中心之高樓建築物，市府也要求落實培訓防災中心服勤人員，確保高樓防災中心熟悉各項消防系統操作，落實平時防火及強化初期應變。另對高樓火災的搶救策略，新北市消防局平時實兵演練著重於利用大樓本身設備為主要手段。高樓火災搶救應以大樓的消防安全設備、防火避難設施及防災中心設備等為主，以防止火勢延燒，確保人員成功避難逃生。

在科技應用上，新北市消防局利用紅外線熱顯像儀（TIC）改善火災現場能見度、入室迅速找到火點；並運用無人機協助場域勘查，研判災害現場危害性。透過科技化裝備入室救災，除了更有效率地針對起火位置加強部署，也能確保同仁的救災安全。