「華爾街女神」殺小姑奪產　生母偽造1.2億本票被抓包

▲胡青青(右起)和女兒陳莉婷企圖謀殺小姑未遂，又被抓到為了奪產偽造小姑1.2億元本票。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

「華爾街女神」陳莉婷與母親胡青青，為了謀取家產，策畫將獨居的小姑姑殺害棄屍，所幸鄰居及時救援才未能得手，陳莉婷與胡青青被依家暴殺人未遂罪各判刑8年，現正在高院更審中，撿回一命的小姑另外發現，遭人冒簽1.2億元的本票，財產差點被查封，台北地檢署調查認為胡青青罪嫌重大，1日依偽造有價證券將胡青青提起公訴。

陳莉婷的父親原是地主獨子，繼承不少財產，陳父死後，陳莉婷和母親胡青青生活揮霍，很快就把財產花光，此時陳莉婷沒有相關財金證照，卻公開以「華爾街女神」名號教人投資，被依《證券投顧法》等罪判刑，雖然獲得緩刑機會，但面臨被害人求償，財務陷入困窘，母女倆開始覬覦住同一社區的2個姑姑財產。

2022年間，2個姑姑收到法院裁定，有科技公司拿著6億元、1億元的本票，要查封2個姑姑名下財產，二姑姑向法院聲請免除了1億元的本票債權，而陳莉婷和胡青青則決定鎖定單身的小姑姑，偷用小姑姑名義，向法院申請收養陳莉婷為養女。

正在為不存在的6億元債務打官司的小姑姑，很快就發現陳莉婷與胡青青的伎倆，向法院訴請否認收養事實，陳莉婷與胡青青一不作二不休，根據胡青青手寫的計畫書，多次試圖以假車禍、假跌倒等方式要害死小姑，最後在2023年9月29日，胡青青埋伏住處走廊，企圖用鐵鎚把小姑擊昏載走時，小姑拚死抵抗，陳莉婷聞聲到場，合力將小姑推到樓梯間繼續攻擊，因鄰居聽到呼喊聲前往救人。

陳莉婷與胡青青與殺人夥同楊儒杰、詹勝雄等人已分別因偽造文書、殺人等罪遭到起訴判刑，逃過一劫的小姑擔心這對驚世母女還有其他詭計未曝光，上網搜尋發現，果然又被偽造了1份1.2億元的本票，遭第三人拿去聲請本票裁定，因第三人沒有辦法繳交裁判費而失敗，小姑因此委由律師提告，胡青青因此再吃上一條偽造有價證券官司。