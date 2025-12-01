川普證實與馬杜洛通話！　拒透露細節

▲川普11月30日證實，他已與委內瑞拉總統馬杜洛通電話。（組圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普11月30日證實，他已與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）通電話，但對談話內容保持低調，強調「不想評論內容」。

川普（Donald Trump）是在空軍一號上回答媒體提問時鬆口承認通話，他簡短回應，「我不想評論內容。答案是肯定的。」《紐約時報》稍早指出，兩人於本月稍早已有通話，甚至討論過是否在美國舉行面對面會晤。他本人則淡化外界揣測，僅表示，「我不會說好或不好，就是一通電話。」

就在通話消息曝光前一天，川普才針對委內瑞拉空域發出強烈警告，稱委國上空及周邊「應被視為完全封閉的領空」，但未給出任何細節，引發委內瑞拉當局不安。當記者追問此話是否代表對委內瑞拉即將採取軍事行動時，他僅回應，「不要對此作任何解讀。」

美方近來一再指控馬杜洛政權與非法毒品輸送有關，並持續評估各種「委國選項」。馬杜洛則一貫否認與毒品交易扯上關係。

《路透社》指出，美國目前考量的方案包括推翻馬杜洛，且在過去近三個月，美軍已在加勒比海對疑似毒品船隻發動多次致命攻擊，並大幅增兵，似乎正在為下一階段行動做準備。

不過，這些攻擊也引發爭議，人權團體批評是「法外處決」，部分美國盟友更擔心可能觸犯國際法。川普則表示，他將調查美軍是否在9月的一次行動中，對攜帶倖存者的第二艘船再度發動攻擊，強調「我不會希望那樣的攻擊發生」。

川普日前還曾對美軍官兵透露，美方「很快」就會在委內瑞拉展開陸地行動，阻止疑似毒品走私者，讓外界對華府下一步動作更加關注。

至於馬杜洛及其內閣官員，目前均未針對這通電話發表任何評論。委內瑞拉國民議會（National Assembly）議長羅德里格斯（Jorge Rodríguez）在記者會上被問到此事時僅說，這不是他當天的主題，他是為宣布國會將調查美國在加勒比海的海上攻擊事件才召開記者會。