政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統赴立院國情報告「不能有實質質詢」　綠黨團：大法官已明確解釋

▲▼民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱接受媒體聯訪，就總統赴立法院進行國防預算報告一事發表看法。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德日前拋出1.25兆軍購特別預算，藍白在野黨委員表示要針對軍購特別預算邀賴清德到國會國情報告，在野則認為要詢答。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（1日）強調，關於總統的國情報告要如何進行，大法官已做出明確解釋，立法院可以邀請總統，但不能有實質質詢，若背離該邏輯，就是侵犯立法權跟行政院的職權。

針對總統赴立院國情報告形式，民進黨團幹事長鍾佳濱今（1日）受訪指出，這件事情還是回歸到憲法。去年立法院職權行使法修法後，關於總統的國情報告要如何進行，大法官、憲法法庭已經做出了明確的解釋。合憲部分，大法官強調，立法院可以邀請，總統也可以來，但不能有實質質詢。

鍾佳濱說明，根據憲法，只有行政院向立法院負責，立法院可以對行政院提出質詢，若背離這樣的邏輯，就是侵犯到立法權跟行政院的職權。因此，他相信，總統不會去侵犯憲法對於行政立法機關的質詢，而總統也提到合憲、依法，總統是憲法的守護人，「所以我們一定會合憲、依法來進行」。

有關「民主假」，鍾佳濱指出，目前公民投票法跟選罷法規定，投票日當日應為放假日。因此，民進黨團提出「強化民主投票促進法」，目的就是要讓國家民主強化過程中，讓人民更方便行使其投票權。

鍾佳濱說，當中包含2部分，首先，對於投票的障礙，如何設法提供排除或協助，如交通等，而投票日放假跟投票日前一日也放假，「我們認為有助於人民去行使他的公民權」。該法也包含交通協助，以及對年輕人、身障者和長輩投票時，給予必要支持，並對妨礙投票自主、破壞投票隱私、散播資訊影響投票公正性的這些行為加以規範。

鍾佳濱強調，「民主假」只是「強化民主投票促進法」當中的一部分，該法無非就是要讓國人在經歷種種投票過程後，把妨礙選舉公正、試探人民投票隱私等不當投票行為現象，需要政府提供協助予以規範、予以禁止的，明確規定。

有關民團正連署廢止憲訴法及選罷法修法的公投，傳出民進黨有意助攻，鍾佳濱表示，目前黨團對於公民團體發起的直接民主的行動，「我們一向相信，民主除了代議制度之外，也需要公民的直接投入參與」。因此，直接民主是對於代議制度最好的監督跟制衡，「更大的民意我們都支持」。

而傳民進黨將與民團會商，鍾佳濱說，「我不了解這個說法，但是我想民團跟民進黨黨公職人員或其他人士，都經常有保持聯絡」，還是要強調，公民團體自發性的行使公民權，這是民主國家常見的現象，在台灣我們也是肯定、支持。

