傳川普下「最後通牒」　要馬杜洛立即下台離開委內瑞拉

▲美國總統川普（左）與委內瑞拉總統馬杜洛（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普11月30日證實已與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）通電話，並對談話內容保持低調。消息人士透露，這通電話最終破局收場，川普拒絕馬杜洛所2項要求，還發出最後通牒：只有立刻辭職下台離開委內瑞拉，才能保全他及其妻兒的安全，否則後果自負。

邁阿密前鋒報、紐約郵報報導，美國與委內瑞拉的立場明顯分歧，華府要求馬杜洛及其盟友即刻離開委內瑞拉，恢復民主政權，馬杜洛先是要求把針對他及其集團犯下的任何罪進行全球特赦，且若為委內瑞拉自由選舉鋪平道路，他將要能夠保留軍隊控制權。

美方向馬杜洛傳遞的訊息相當明確，也就是只有馬杜洛即刻辭職，才能確保他本人、妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）和兒子的安全，他們將能被允許安全離開委內瑞拉，但必須立刻走人。消息人士指出，川普拒絕馬杜洛的這兩項要求，而馬杜洛拒絕美方提出的立即辭職要求。

這通電話被視為美委兩國避免直接對抗的最後努力，起初由巴西、卡達、土耳其協調進行，但這通電話最終陷入僵局。到了29日，川普發出強烈警告，稱委國上空及周邊「應被視為完全封閉的領空」，在這之後，馬杜洛政府才試圖致電華府，不過未獲回應。

現階段尚不清楚川普打算如何執行這項禁飛令，因為美國對於委內瑞拉領空並不擁有管轄權，但航空動態追蹤網站FlightRadar24一張30日下午的地圖顯示，已無任何國際航班飛越委內瑞拉上空。