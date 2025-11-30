民眾黨爆退黨潮？　謝立功晚間發文：黨的「溫度」去哪了

▲李有宜宣布退黨，謝立功直言：真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

民眾黨近期接連傳出退黨消息，引發黨內外關注。前秘書長謝立功今晚在臉書發文表示，對前發言人李有宜及早期黨員「大媽」朱蕙蓉宣布退黨感到遺憾，並直指民眾黨可能面臨留才危機。謝立功不禁感嘆，民眾黨的溫度去哪了？

民眾黨今再傳人事震撼彈，發言人李有宜宣布辭去發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨。李有宜表示，即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退黨全力專注博士班學業，後會有期。

民眾黨創黨黨員、網紅「大媽老司機」朱蕙蓉轉發貼文，並跟進表示「即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨」，從此海闊天空。不僅如此，朱蕙蓉昨也批評，「標準的雙標，台灣民眾黨」。

謝立功今晚指出，許多退黨者都是民眾黨早期重要戰將，包括選後仍持續深耕地方的基層人士，以及第一代空軍，他們曾為黨努力、拚搏，是民眾黨的基礎與價值所在。「如今這些人陸續離開，不禁令人質疑：是民眾黨留不住人才，還是黨中央未能珍惜人才？」他強調，政黨成熟不應僅靠文宣與形象，而應重視那些在資源有限時仍願付出的人。

謝立功並批評，目前黨內狀況是「當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略」，真正為理念挺身的人反而逐漸離開。他呼籲民眾黨應重新找回這些曾為黨與社會衝鋒陷陣的基層力量，並重建黨內人心凝聚力。

他表示，自己發言並非出於私怨，而是對理念的堅持，希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾一起走過風雨的人，「民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來了。」