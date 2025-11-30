指李有宜早說選2026三蘆　朱蕙蓉批黃國昌：慢慢把人抹掉沒仁義

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨發言人李有宜今（30日）在臉書宣布退黨後，民眾黨創黨元老朱蕙蓉轉發貼文，並跟進表示「即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨」，從此海闊天空。對此，朱蕙蓉受訪表示，李有宜態度蠻好、願意為黨付出，一定要多多支持，但是確實這兩年來一直被忽略。朱蕙蓉也批評民眾黨主席黃國昌，李有宜2024選後第二天就說要選三蘆議員，可是黃卻在沒有任何電話、任何諮詢等下就派子弟兵周曉芸，甚至有活動的時也從沒請李參與，表示把李消聲匿跡、慢慢地抹掉了，非常沒有仁義。

▲朱蕙蓉。（圖／翻攝自朱蕙蓉臉書）

李有宜30日上午透過臉書表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

接著，朱蕙蓉轉發上述李有宜的臉書文，並表示，「親愛的支持網友們與 台灣民眾黨黨員們、以及不支持討厭大媽的網友們：即日起大媽我朱蕙蓉退出台灣民眾黨。從此海闊天空，只支持值得支持的」。

不僅如此，朱蕙蓉昨更寫道，她報仇幾年都不晚，有人說留著一線日後好相見，但堅持留著先不說日後慢慢再來說。她上幾場政論節目就被中評會約談，停權半年；那位徐小姐（指民眾黨新住民委員會主委徐春鶯）都已經被羈押禁見了，難道就不毀壞黨譽？不用送中評會嗎？標準的雙標，台灣民眾黨。

對於今天宣布退黨是否跟李有宜有關，朱蕙蓉下午受訪回應，因為李有宜是她在2023年在選舉的期間認識，當時她有陪李掃街，那時候就覺得李態度蠻好的，應該要好好的支持願意為黨來做服務、做奉獻的人。選完了以後，她覺得李選得也相當不錯，老實講也不輸給前立委蔡壁如的成績，因為李是初生之犢，然後跟綠委林淑芬來做比較；而選完隔天，李就宣布要繼續的耕耘，且退而求其次，說立委沒選好，但是繼續選議員，所以她就覺得一定要多多支持李。

媒體詢問，會不會覺得李有宜有點可憐或是可惜？有點不受黃國昌厚愛的感覺？朱蕙蓉表示，黃國昌的問題先不說，但是確實這兩年來，她看到李有宜的孤單、寂寞跟努力，一直被忽略的這種感覺，「我想大家有目共睹」，她看在眼裡。

朱蕙蓉說，那事實上，她在臉書也好幾次有意無意地替李有宜說話，覺得李確實是蠻孤單、蠻自己一個人，也沒有支援，用自己當時選舉的補助款去做分配，然後也不敢請人，沒有辦公室什麼之類的，都是要自己一個人跑這樣子。

對於在臉書貼文中批民眾黨雙標跟退黨有無關係？朱蕙蓉表示，有很多的前因後果。從她開始接受媒體訪問、上政論節目後，先不談她個人，因為她覺得應該個人要承受，可是很讓她完全不能接受的是，沒有一個黨，「罵我的時候全黨都出來罵我；該說話的時候、該保護黨員的時候，沒有一個人出來講話」，讓她一直覺得很不公平，因為黨裡面有那麼多的人違紀或者做了些真正對黨有損害的動作，黨都沒有任何的態度。

朱蕙蓉說，講到主席部分，其實真正開始有起心動念（退黨），確實是從黨主席選舉開始，因為選贏的人應該要有一個風度，要對你的同伴、同僚做一個肯定、尊重跟謝謝，顯然是沒有，甚至更加明顯地去開始封殺、打壓、排斥對手，「可是你的對手還一直都是你的同僚啊，是你的同夥伴們啊」，讓她覺得是不是有一點太過於無情、無義。

朱蕙蓉表示，緊接著再來就是，李有宜選後第二天就已說要選三蘆議員，可是你（黃國昌）卻在沒有任何電話、沒有任何諮詢、沒有任何討論下，甚至所謂的全民調過程，就派了（周曉芸），看板都出來了，甚至有活動的時也從沒有請李有宜也一起參與，那就表示你把李消聲匿跡、慢慢地抹掉了，那如果說是這樣的一個黨的話，她認為是非常沒有仁義。

至於宣布退黨後，民眾黨內有無任何人來聯繫？朱蕙蓉表示，當然沒有，都是媒體打來。另外，對於是否再加入其他政黨，朱蕙蓉直言，當然不可能，當時加入民眾黨時也是因為有朋友相挺，這個挺一次就夠了。