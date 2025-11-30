李有宜昔選立委吸8.4萬票卻突退黨　她爆：長期遭冷暴力排擠

記者陶本和／台北報導

民眾黨發言人李有宜在2024年立委選戰中，對上民進黨籍的強敵林淑芬，仍狂掃8.4萬票，以高票惜敗；不過，今天（30日）卻突然透過臉書宣布退黨。對此，資深媒體人黃光芹透露，李有宜長期遭「冷暴力」對待，簡單說就是「被排擠」。

黃光芹表示，李有宜在她面對的新聞人物當中，不過是個小人物。不過，她強調，如果因為李小，或為自身考量，而保持緘默，她就不是黃光芹了。

黃光芹指出，李有宜長期遭「冷暴力」對待，簡單來講，就是被「排擠」。她說，當4隻小雞站在民眾黨主席黃國昌身邊時，李有宜是沒被通知的。

▲李有宜30日宣布退出民眾黨後受訪。（圖／記者呂佳賢攝）



黃光芹說，李有宜上次立委選舉對上民進黨的林淑芬，8萬4千多票高票落選。她第一時間訪問李，李就表示要繼續選三蘆地區的市議員，「照理說，她已有選票基礎，是為民眾黨征戰市議員的適合人選，但不知何因，從金門空降的周曉芸，成為黃國昌主席的人馬，掛名三蘆地區的主任，也要選三、蘆地區的議員，還站在黃國昌的身邊」。

黃光芹認為，這種不經協調、直接內定的潛台詞明確，剩下的就看李有宜能熬到什麼時候、何時知難而退？李有宜每天都在地方勤跑，打開她的臉書就知道。她沒有錯，一句話都不吭，埋頭繼續經營選區，明眼人都知道，這比靠在黃國昌身邊只為取鏡的打法，要務實、也辛苦許多。

黃光芹表示，每當直播時有人留言或抖內問，她也從中了解，要不數落李的不是、要不奚落李的8萬4千多張選票不是自己的、要不說已有讓李上《民眾之聲》了、也有掛名發言人，「但所有人都不敢反駁，再小的黨，也需要起碼的公平機制」。

黃光芹說，李有宜撐不下去，終於退黨，小朋友沒有太多的權謀，給了個要繼續深造的渾理由，看來也不想選了？可是她在此前一天、每一天都還在勤跑基層、辦活動。就算知難而退了，聲明稿也不知所云。最落人口實的是，她等不到逼出黨內公平機制，就撐不下去了，這樣反而百口莫辯，所以黨中央打蛇隨棍上，順勢送上「祝福」。

黃光芹認為，此後李有宜這沒人鳥的小咖，就像具「無名女屍」，被淹沒在險惡的政治洪流當中。上次李有宜所在的選區，是除台中市外，所謂的「藍白示範區」，現在藍白合終於擺開陣仗要上路了，李有宜卻第一個被消失了，豈不諷刺？