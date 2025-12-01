老街記憶揚名國際　崑大空設系《地空膠囊》勇奪紅點設計概念獎

▲崑大林佳妤、黃傳懿、王博翰師生團隊因作品榮獲紅點設計概念獎喜悅合照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



全球規模最大、最具影響力的德國紅點設計獎，今年11月公布獲獎資訊，崑山科技大學空間設計系碩二生林佳妤及110級畢業生黃傳懿、王博翰，以《地空膠囊》（Capsule of Space and Time）一件結合地景藝術、記憶與社群參與的創新作品摘下紅點設計概念獎。

該作品源自師生參與2020至2021年台南龍崎光節地景藝術計畫，透過挖掘偏鄉老街文化再生，為偏遠地區帶來新生命力。

《地空膠囊》設置於龍崎老街舊相館遺構，以河山脈絡為底圖，取材自居民自20世紀50年代起的生活記憶。作品利用地形剖面木板做為耆老描繪故事的畫板，周圍採用山野植物調製天然顏料，長者筆跡如影像般逐一浮現。片片木板如同相館中重新點亮的顧客照片，與學生及居民跨世代共創，構築起老街的新門面和文化記憶燈塔，讓光節期間龍崎夜晚再度綻放光芒。



獲獎學生林佳妤坦言此獎對她而言非終點，而是對創作從生活、文化及人文角度的堅持最佳肯定。她表示，設計不只是造型與材料堆砌，更是與社區彼此生活、思考共振的行為，感謝課程讓她有勇氣走出台灣偏鄉、深入理解土地與人群。



指導教授林秀慧表示，此次得獎展現了空設系長期在地文化與材料實驗教學理念的成功。空間設計不再只是造型設計，更是對環境、人文與社群關係的深刻體察。另一位指導老師郭一勤強調，重要的不是作品外觀，而是與地方社群持續陪伴的歷程，展現學生的耐心、敏感度與倫理。



空設系主任張郁靂指出，紅點設計獎有「設計界奧斯卡」美譽，此次獲獎是系所多年實踐在地教育成果，更體現設計需根植地方文化才能登上國際舞台的核心理念。學生從地方長者故事中，洞察建築與空間背後的文化與倫理，完成的不僅是作品，更是傳承地方精神的文化經驗。這份得獎作品不僅揚名國際，也為龍崎老街注入新活力，成為文化再生與社群共創的典範。