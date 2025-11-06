　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

崑大時尚系勇闖「時裝設計新人獎」　72位師生打造國際級伸展臺

▲崑大時尚系參與「2025時裝設計新人獎」，以專業展演成為全場亮點。（記者林東良翻攝，下同）

▲崑大時尚系參與「2025時裝設計新人獎」，以專業展演成為全場亮點。（中華民國紡織業拓展會提供，下同）

記者林東良／台南報導

「2025時裝設計新人獎」決賽暨頒獎典禮於10月15日在松山文創園區4號倉庫登場，崑山科技大學時尚展演事業系以全方位專業參與成為現場焦點，此次由時尚系主任王聖芬擔任總導演，率領72位師生投入舞臺執行、妝髮造型、後台協助與模特走秀，完整展現崑大在時尚展演專業上的扎實訓練與創意能量。

▲崑大時尚系參與「2025時裝設計新人獎」，以專業展演成為全場亮點。（記者林東良翻攝，下同）

「時裝設計新人獎」為「台北時裝週」的重要品牌活動之一，今年由經濟部產業發展署主辦，評審團邀集日本、美國及臺灣的時尚專家與媒體代表組成，賽事國際性強。共吸引全球25國、627件作品參賽，競爭激烈。

▲崑大時尚系參與「2025時裝設計新人獎」，以專業展演成為全場亮點。（記者林東良翻攝，下同）

今年決賽吸引產官學界650位來賓到場，崑大時尚系也在多個環節展現實力。10位學生親自登上伸展臺，與凱渥專業模特同台展演；14位學生擔任彩妝與髮型團隊，呈現精緻妝髮作品；另有16位學生負責後台換衣、節奏掌控等重要任務，讓整體展演流程順暢，在實務參與中落實系所「幕前幕後專業能力」的教學目標。

▲崑大時尚系參與「2025時裝設計新人獎」，以專業展演成為全場亮點。（記者林東良翻攝，下同）

值得一提的是，時尚系一年級新生也受邀到現場觀摩國際級時裝秀，近距離感受專業舞臺的運作。學生透過觀摩了解展演產業分工，再回到課堂轉化為實作學習，形成完整的學習鏈結。

▲崑大時尚系參與「2025時裝設計新人獎」，以專業展演成為全場亮點。（記者林東良翻攝，下同）

王聖芬主任表示，學生能在國際舞臺展現成果，無論走秀或後台支援，都是難得的學習經驗。「從現場排演、彩妝造型到服裝轉換，學生們展現成熟度與責任感，充分體現崑山科大實務導向教育的價值，也證明時尚系在培養跨域時尚人才的成果。」

▲崑大時尚系參與「2025時裝設計新人獎」，以專業展演成為全場亮點。（記者林東良翻攝，下同）

崑大校長李天祥與行政副校長鐘俊顏也親臨現場支持。李天祥校長表示，學生能站上台北時裝週伸展臺，是學校跨域教學與實作訓練的最佳體現，「崑大學生展現出與國際接軌的潛力，讓人感到非常驕傲。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」
快訊／特斯拉連環追撞！3大4小受傷　駕駛命危
王丹強吻男學生性騷成立　提告撤銷清大處分吞敗
32歲台灣人在泰國被抓！
啦啦隊E級女神天母吃飯穿超辣！　胸前「水滴形鏤空」被看光
目擊老公殺大小姑！　妻染血坐地「抱頭痛哭」：我該怎麼辦
三重狠男「殺姊妹1死2傷」正面曝！　胸染大片血跡喊：太衝動
謝侑芯父母「託人赴大馬處理後事」　生前遺願藏洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南消三大隊辦安檢講習　強化火警自動警報設備檢修實務

台南辦企業防災座談會　近60家廠商交流強化風災震災應變

2025畫圈圈美術獎登場　身心障礙學生以畫筆寫生命

高雄市議員三民區增1席！資深女將掛看板參戰　卻傳綠提名縮水

挺身而「畫」！高雄身障藝術家聯展　用色彩寫下生命韌性

豬車報到！雲林肉品市場恢復熱鬧景象　估3個月消化累積豬量

非洲豬瘟禁令今午解禁　桃園肉品市場預計首日將收2500頭活豬

池上巡邏警即時救助倒地長者　機警與溫暖受肯定

台南勞工局推多國語動畫　助6.3萬名移工適應職場與生活

崑大時尚系勇闖「時裝設計新人獎」　72位師生打造國際級伸展臺

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

南消三大隊辦安檢講習　強化火警自動警報設備檢修實務

台南辦企業防災座談會　近60家廠商交流強化風災震災應變

2025畫圈圈美術獎登場　身心障礙學生以畫筆寫生命

高雄市議員三民區增1席！資深女將掛看板參戰　卻傳綠提名縮水

挺身而「畫」！高雄身障藝術家聯展　用色彩寫下生命韌性

豬車報到！雲林肉品市場恢復熱鬧景象　估3個月消化累積豬量

非洲豬瘟禁令今午解禁　桃園肉品市場預計首日將收2500頭活豬

池上巡邏警即時救助倒地長者　機警與溫暖受肯定

台南勞工局推多國語動畫　助6.3萬名移工適應職場與生活

崑大時尚系勇闖「時裝設計新人獎」　72位師生打造國際級伸展臺

藍心湄迎60歲「餐廳太暗以為男模會館」　關穎秒懂：下次安排

樹林柑園國小遭工廠大火波及受損　教育局：明天停課一天

南消三大隊辦安檢講習　強化火警自動警報設備檢修實務

爭鮮遭爆「文蛤退餐後又現迴轉檯」　業者否認：並無重新上架

台灣人赴韓新制！落地仁川機場就能辦「入境快速通關」、即辦即用

「不支持」與「反對」之間　一場關乎台灣生存的語言攻防

撞擊畫面曝！瑞芳聯結車轉彎「騎士迎面撞上」　卡輪下送醫不治

鳳凰估明天轉中颱　最快下周一發海陸警「登陸機率高」

大轉運來了！命理師點名「5生肖」：立冬後發大財

快訊／屏東特斯拉「撞水泥車再撞機車」！3大4小受傷　駕駛無心跳

【叫你亂說話！】店員講錯話下秒被橘貓掌嘴伺候

地方熱門新聞

黃明志演唱被除名！金門縣府開第一槍

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

8連霸代表病逝　盡職到最後一刻

桃園南門市場大火　凌濤要求市府三大應變

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

台南東區健身公寓火警住警器及時示警成功防止災害擴大

麻豆新樓醫院手扶梯改建電梯病人就醫更安全便利

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

中台世界博物館雲裳萬象活動邀親子一起穿越盛唐

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

高溫救災防熱傷害！南消添購86台高效能降溫風扇強化現場後勤照護

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

日管處參加ITF台北國際旅展推微笑遊程

豬隻恢復正常供應南市校園午餐「豬肉採購」回到疫情前模式

更多熱門

相關新聞

崑大新生羅郁媄奪全國手沖咖啡冠軍抱回30萬元烘豆機

崑大新生羅郁媄奪全國手沖咖啡冠軍抱回30萬元烘豆機

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系再傳捷報！該系新生羅郁媄在11月2日舉行的「2025 KINGSHIP城市沖煮賽」決賽中，以穩健流暢的手沖技術與精準風味掌握，從全國六大賽區、260位菁英選手中脫穎而出，勇奪全國冠軍，抱回價值逾30萬元的STRONGHOLD烘豆機一台，為校爭光。

輝達協理廖彥勛回饋母校助崑大棒球教育紮根延續夢想

輝達協理廖彥勛回饋母校助崑大棒球教育紮根延續夢想

崑大視訊系師生校友挺進金鐘60入圍件數全國大學之冠

崑大視訊系師生校友挺進金鐘60入圍件數全國大學之冠

崑大師生闖大愛劇組《我們六個》！曬成黑珍珠、搬大燈上岸入行

崑大師生闖大愛劇組《我們六個》！曬成黑珍珠、搬大燈上岸入行

熱血追夢！崑大林稚庭錄取英國6間名校挺進賽車工程核心重鎮

熱血追夢！崑大林稚庭錄取英國6間名校挺進賽車工程核心重鎮

關鍵字：

崑大時尚系時裝設計新人獎

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完：怪怪的

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

瀑布旁活春宮　男女全裸「濕身親熱」

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面