崑大時尚系勇闖「時裝設計新人獎」　72位師生打造國際級伸展臺

▲崑大時尚系參與「2025時裝設計新人獎」，以專業展演成為全場亮點。（中華民國紡織業拓展會提供，下同）

記者林東良／台南報導

「2025時裝設計新人獎」決賽暨頒獎典禮於10月15日在松山文創園區4號倉庫登場，崑山科技大學時尚展演事業系以全方位專業參與成為現場焦點，此次由時尚系主任王聖芬擔任總導演，率領72位師生投入舞臺執行、妝髮造型、後台協助與模特走秀，完整展現崑大在時尚展演專業上的扎實訓練與創意能量。

「時裝設計新人獎」為「台北時裝週」的重要品牌活動之一，今年由經濟部產業發展署主辦，評審團邀集日本、美國及臺灣的時尚專家與媒體代表組成，賽事國際性強。共吸引全球25國、627件作品參賽，競爭激烈。

今年決賽吸引產官學界650位來賓到場，崑大時尚系也在多個環節展現實力。10位學生親自登上伸展臺，與凱渥專業模特同台展演；14位學生擔任彩妝與髮型團隊，呈現精緻妝髮作品；另有16位學生負責後台換衣、節奏掌控等重要任務，讓整體展演流程順暢，在實務參與中落實系所「幕前幕後專業能力」的教學目標。

值得一提的是，時尚系一年級新生也受邀到現場觀摩國際級時裝秀，近距離感受專業舞臺的運作。學生透過觀摩了解展演產業分工，再回到課堂轉化為實作學習，形成完整的學習鏈結。

王聖芬主任表示，學生能在國際舞臺展現成果，無論走秀或後台支援，都是難得的學習經驗。「從現場排演、彩妝造型到服裝轉換，學生們展現成熟度與責任感，充分體現崑山科大實務導向教育的價值，也證明時尚系在培養跨域時尚人才的成果。」

崑大校長李天祥與行政副校長鐘俊顏也親臨現場支持。李天祥校長表示，學生能站上台北時裝週伸展臺，是學校跨域教學與實作訓練的最佳體現，「崑大學生展現出與國際接軌的潛力，讓人感到非常驕傲。」