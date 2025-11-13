蘋果賣一塊布「竟要7790元」！PTT狂吐槽：擦盤子用的布

▲ISSEY MIYAKE與Apple攜手推出全新聯名配件「iPhone Pocket」。（圖／品牌提供）



記者施怡妏／綜合報導

蘋果創始人賈伯斯其實是日本設計大師三宅一生的粉絲，而最近Apple與ISSEY MIYAKE合作，攜手推出全新聯名配件「iPhone Pocket」，可收納任何款式的iPhone，以「一塊布」（A Piece of Cloth）的概念為靈感，短背帶4990元、長背帶7790元。對此，網友驚呼「信仰無價」、「真的有人會買嗎？」

蘋果11日突襲公布新品，由ISSEY MIYAKE和Apple合作推出「iPhone Pocket」，設計靈感源自「一塊布」的概念，獨一無二的3D編織結構，可收納任何款式的iPhone及各種可放入口袋的小物，產品將從11月14日（周五）起，於部分零售店和官網開賣，台灣確定將會在信義A13直營店上市。

「iPhone Pocket」為限量發售產品。短背帶款提供檸檬黃色、柑橘橙色、紫色、粉紅色、孔雀色、寶藍色、肉桂棕色和黑色；長背帶款提供寶藍色、肉桂棕色和黑色。短背帶款售價4990元，長背帶售價7790元。

消息被轉發到PTT上，網友紛紛吐槽「這東西實用性太差了」、「叫你阿嬤幫你織一條就好了」、「手機放口袋很困難嗎」、「跟我襪子剪一剪的成品有87%像」、「路上看到會盡量憋笑」、「信仰大考驗來了，不買沒資格當果粉」、「果粉沒買一條真的說不過去」、「買來裝手搖飲才屌」、「不知該從哪裡吐槽了」、「考驗真果粉的時刻來了」、「這個叫做品牌價值，你們不懂」。