福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

▲戴秀芳（右）將「2025福爾摩沙古道國際越野賽」女子104K冠軍留在台灣。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由捷克籍台灣女婿「跑山獸」羅培德夫婦策辦、吸引40國和1600名選手參加的「2025福爾摩沙古道國際越野賽」，歷經2天賽程後於今天圓滿落幕；其中難度最高的104公里賽程，分別由來自瑞典的Anton Svenssn（14小時30分36秒）與台灣的戴秀芳（19小時26分33秒）稱王封后，選手也相約明年再見。

本次賽事分為10、18、40、75、104公里等5大級距，選手於29日凌晨4時起陸續出發，10K與18K路線環繞愛心形狀的鯉魚潭，可從虎頭山飛行傘場俯瞰埔里全景；40K（爬升 2200m）為最受歡迎組別，有超過500名跑者挑戰相當於全馬2倍難度的純山林考驗；75K（爬升 4100m）與 104K（爬升5850m）則跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，一步步走進賽德克與布農族的歷史軌跡。

▲男子104K冠軍Anton Svenssn。

其中104K組須在28小時內完賽，是全台最具挑戰性的越野路線之一；全部賽事於今日上午落幕，大會也舉行男、女75公里與104公里組的頒獎典禮，除Anton Svenssn獲男子104公里冠軍，台灣代表戴秀芳以12秒之差比下日本選手Goto Ryoko，於女子104公里辛苦封后，也令站上頒獎台的她一度激動落淚，他說一路與Goto Ryoko纏鬥，雖在最後5.7公里被反超，但她不放棄、一路苦追，終於在終點前如願趕上，非常開心能將冠軍留在台灣。

▲▼75公里男女組冠軍Hirokazu Nishimura、侯士婧。

75公里男子組冠軍則是日本選手Hirokazu Nishimura，成績9小時01分秒，他特別感謝沿途志工的貼心補給與溫暖加油，自認是他奪冠最大動力，明年會再來挑戰衛冕；75公里女子組冠軍則是台灣的侯士婧，成績11小時57分秒，而同組第4名的許婷元首度挑戰75公里賽程即跑進前5名，儘管在賽程後段不慎跌倒膝蓋掛彩，仍咬牙撐到終點，又親身感受山林之美，讓她感受特別深刻。

本次賽事有不少外籍選手是攜家帶眷到台灣，例如18公里女子組第5名、來自法國的Martina Jan，丈夫及2名子女都是首度來台參賽，一家人都表示台灣山林風景優美，明年還會參加。

地主埔里鎮長廖志城也說，福爾摩沙古道國際越野賽Formosa Trail是目前國內規模最大的古道越野賽，國內外選手來台參賽，除感受台灣山林之美，也歡迎順道體驗埔里的其他景點、農特產品與多元文化風情，將最美好的體驗帶回自己的國家，歡迎大家相約明年見。