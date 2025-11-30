　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

▲戴秀芳（右）將「2025福爾摩沙古道國際越野賽」女子104K冠軍留在台灣。（圖／埔里鎮公所提供）

▲戴秀芳（右）將「2025福爾摩沙古道國際越野賽」女子104K冠軍留在台灣。（圖／埔里鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由捷克籍台灣女婿「跑山獸」羅培德夫婦策辦、吸引40國和1600名選手參加的「2025福爾摩沙古道國際越野賽」，歷經2天賽程後於今天圓滿落幕；其中難度最高的104公里賽程，分別由來自瑞典的Anton Svenssn（14小時30分36秒）與台灣的戴秀芳（19小時26分33秒）稱王封后，選手也相約明年再見。

本次賽事分為10、18、40、75、104公里等5大級距，選手於29日凌晨4時起陸續出發，10K與18K路線環繞愛心形狀的鯉魚潭，可從虎頭山飛行傘場俯瞰埔里全景；40K（爬升 2200m）為最受歡迎組別，有超過500名跑者挑戰相當於全馬2倍難度的純山林考驗；75K（爬升 4100m）與 104K（爬升5850m）則跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，一步步走進賽德克與布農族的歷史軌跡。

▲男子104K冠軍。（圖／埔里鎮公所提供）

▲男子104K冠軍Anton Svenssn。

其中104K組須在28小時內完賽，是全台最具挑戰性的越野路線之一；全部賽事於今日上午落幕，大會也舉行男、女75公里與104公里組的頒獎典禮，除Anton Svenssn獲男子104公里冠軍，台灣代表戴秀芳以12秒之差比下日本選手Goto Ryoko，於女子104公里辛苦封后，也令站上頒獎台的她一度激動落淚，他說一路與Goto Ryoko纏鬥，雖在最後5.7公里被反超，但她不放棄、一路苦追，終於在終點前如願趕上，非常開心能將冠軍留在台灣。

▲▼「2025福爾摩沙古道國際越野賽」歷經2天賽程後落幕。（圖／埔里鎮公所提供）

▲▼75公里男女組冠軍Hirokazu Nishimura、侯士婧。

▲「2025福爾摩沙古道國際越野賽」歷經2天賽程後落幕。（圖／埔里鎮公所提供）

75公里男子組冠軍則是日本選手Hirokazu Nishimura，成績9小時01分秒，他特別感謝沿途志工的貼心補給與溫暖加油，自認是他奪冠最大動力，明年會再來挑戰衛冕；75公里女子組冠軍則是台灣的侯士婧，成績11小時57分秒，而同組第4名的許婷元首度挑戰75公里賽程即跑進前5名，儘管在賽程後段不慎跌倒膝蓋掛彩，仍咬牙撐到終點，又親身感受山林之美，讓她感受特別深刻。

▲「2025福爾摩沙古道國際越野賽」歷經2天賽程後落幕。（圖／埔里鎮公所提供）

▲「2025福爾摩沙古道國際越野賽」歷經2天賽程後落幕。（圖／埔里鎮公所提供）

▲「2025福爾摩沙古道國際越野賽」歷經2天賽程後落幕。（圖／埔里鎮公所提供）

本次賽事有不少外籍選手是攜家帶眷到台灣，例如18公里女子組第5名、來自法國的Martina Jan，丈夫及2名子女都是首度來台參賽，一家人都表示台灣山林風景優美，明年還會參加。

地主埔里鎮長廖志城也說，福爾摩沙古道國際越野賽Formosa Trail是目前國內規模最大的古道越野賽，國內外選手來台參賽，除感受台灣山林之美，也歡迎順道體驗埔里的其他景點、農特產品與多元文化風情，將最美好的體驗帶回自己的國家，歡迎大家相約明年見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
香蕉老婆「疑遭諷為錢結婚」　直球回擊酸民
快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐
按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫大馬男客抓龍筋
男星昔罹骨癌「存活率僅55％」險截肢　母聽診斷當場淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

慈仁慈善會37年持續關懷　弱勢族群獲實質幫助

第二屆賽德克族共管會首開會　聚焦林下經濟、四村林業合作社

從古地圖窺歷史軌跡　《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表

嘉義水上鄉青年返鄉誌新書發表　揭秘12位青年返鄉奮鬥故事

傳愛10年！駱師傅自製無添加冰淇淋　門諾失智嬤連吃三杯露笑容

東豐調理食品中埔廠上樑　14億投資創造120個就業機會

台南鮮果嘉年華盛大登場　黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

慈仁慈善會37年持續關懷　弱勢族群獲實質幫助

第二屆賽德克族共管會首開會　聚焦林下經濟、四村林業合作社

從古地圖窺歷史軌跡　《山海金-太魯閣地圖史四百年》新書發表

嘉義水上鄉青年返鄉誌新書發表　揭秘12位青年返鄉奮鬥故事

傳愛10年！駱師傅自製無添加冰淇淋　門諾失智嬤連吃三杯露笑容

東豐調理食品中埔廠上樑　14億投資創造120個就業機會

台南鮮果嘉年華盛大登場　黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

新竹男遭「強制遷離」…2度回社區拔監視器！喊：憲法保障居住權

朵拉旅行幻想被寵成公主「開3條件」！　遭無情吐槽缺男友

修水管跌落溪谷！雙溪平林農場員工失聯整夜　警消今上午尋獲送醫

大學生租屋聽怪聲以為鬧鬼　一開地下室門驚覺家裡「多一個人」

香蕉老婆「疑遭諷為錢結婚」　直球回擊酸民：有夠無聊！

空巴召修釀8班延飛！台灣虎航：全數完成檢修、航機運作正常

王菲幕後推手「轉型拍偶像劇慘賠」陷嚴重憂鬱　沈寂20年曝好消息

快訊／阿巴西、林秉聖遭撤換　中華男籃明戰日本12人名單出爐

8歲兒拿她結婚金飾送同學！將項鍊「剪好幾段」　媽媽驚覺已難追回

邱澤、許瑋甯私下暖舉曝光　徐譽庭揭互動：他們的幸福我也在裡面

【畫面太心疼】袁惟仁緊急送醫　躺擔架消瘦模樣曝光

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

台積電迅速修復嘉義11校風災損害

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

2025屏東聖誕節打造南台灣最大聖誕村　百年屏東公園一秒走進北國童話

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

2025家庭野餐日縱情草地親子遊戲音樂表演溫馨滿溢

林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

2025關子嶺健走職安百分百健康走出希望家園

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑

更多熱門

相關新聞

福爾摩沙古道國際越野賽11／29登場

福爾摩沙古道國際越野賽11／29登場

由台灣跑山獸有限公司舉辦的「2025年福爾摩沙古道國際越野賽Formosa Trail」，將於本週六（11月29日）在埔里登場；共同策辦的捷克籍台灣女婿羅培德（Petr Novotny）與其原民籍妻子羅勃．依婉表示，本屆賽事吸引超過40國、1600名越野跑者，也成為台灣規模最大、國際跑者數量最多的越野賽事。

埔里女騎士搖晃！跑山獸關心驚見「整包墜溪床」

埔里女騎士搖晃！跑山獸關心驚見「整包墜溪床」

111年移民節　表揚「跑山獸」等10位新住民

111年移民節　表揚「跑山獸」等10位新住民

南投溫泉季首邀跑山獸帶領7K健走路線

南投溫泉季首邀跑山獸帶領7K健走路線

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

關鍵字：

福爾摩沙古道國際越野賽Formosa Trail跑山獸羅培德戴秀芳

讀者迴響

熱門新聞

GD唱完MAMA爆氣！「回嗆1符號」罕見動怒

提7點國防「男女都服役2年」　北市議員：誰反對就是中共同路人

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

快訊／民眾黨發言人李有宜宣布退黨　稱「專注博士班學業」

不只李有宜！創黨元老朱蕙蓉昨批民眾黨雙標　今宣布退黨

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

北海道獵殺960頭熊「焚化爐爆滿」燒不完！

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

袁惟仁突急送醫！好友急找人認「失聯」！　前妻陸元琪、兒子反應曝光

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

變天！　今全台有雨

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

安歆澐發不自殺聲明！「老公拿刀家暴」勒脖到腦缺氧

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面