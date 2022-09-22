南投溫泉季9／24埔里福興溫泉區開跑　跑山獸帶領7K健走路線

▲2022「南投溫泉季•幸福湯旅」活動起跑，邀請到「跑山獸」羅培德夫婦帶領遊客進行7K挑戰級健行路線。（圖／羅勃依婉提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

目前已進入氣溫微涼的秋季，「2022年南投溫泉季•幸福湯旅」活動也將從9月24日起跑，縣政府指出，今年由埔里福興溫泉、北港溪溫泉、東埔溫泉三大主題區串聯泡湯養生與健行，更首次邀請到登山搜救達人「跑山獸」羅培德夫婦，帶領遊客進行「能高大圳－瀑布健行」7K挑戰級路線，歡迎全國民眾來南投旅遊泡好湯。

縣府今天舉行活動記者會，宣布今年溫泉季首先登場的是9月24日的「埔里溫泉季－登高健行趣活動」，10月1日於泰雅渡假村舉辦的「北港溪溫泉嘉年華」接續登場，最後壓軸的是10月8日於東埔溫泉區展開的「玉山戀、東埔情」；除副縣長陳正昇，交通部觀光局日管處處長簡慶發、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田及南投縣北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋等人也都到場參加。

「埔里溫泉季－登高健行趣活動」將結合能高大圳－瀑布健行活動，規劃4K大眾組及7K挑戰組2條路線：大眾組路線將從南投縣國際溫泉觀光特區的埔里福興溫泉遊客中心出發，一路經過能高親水公園，接著前往能高瀑布後回程；7K挑戰級路線則由「Beast Runners跑山獸」創辦人羅勃‧依婉和羅培德（Petr Novotny）夫婦帶領，並結合登山越野、山林安全的知識解說，將續行至終點慶安宮折返。

北港溪溫泉嘉年華在10月1日當天下午2點前，泰雅渡假村將開放全國民眾免門票入園的優惠，現場也有溫泉美食展示會與農特產展售；10月2日則於北港溪溫泉區舉辦溫泉養生健走活動，安排民眾走訪溫泉區沿線景點，感受北港溪客家及原民文化風情；東埔溫泉區「玉山戀、東埔情」活動當天將有特色十足的布農族祈福儀式，晚上提供烤大豬、小米酒等美食饗宴，知名的「浴衣火把踩街」也將登場。

陳正昇說，縣內除目前的三大溫泉區，包括具100多年歷史，近3年重新整修老舊設施、管線與周邊環境的東埔溫泉區，未來還有縣府極力建設的埔里福興溫泉區，每個溫泉區周邊都擁有獨特的美好風景，民眾泡湯之餘也能進行深度山林之旅，溫泉季活動相關詳情也可搜尋「樂旅南投」臉書粉絲團。