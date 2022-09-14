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法官陳伯均下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」釀悲劇

▲▼ 捷克「跑山獸」尋獲登山客遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲捷克「跑山獸」透過妻子轉述，陳伯均可能路線判斷出錯，進而導致悲劇發生。（資料圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

台北地方法院家事庭法官陳伯均11日跟家人到台中市和平區池有山登山，不料，他先去探路卻失聯。家人趕緊報案，經超過2天的搜索過後，救難人員於14日上午找到陳伯均的遺體。捷克籍山搜達人「跑山獸」羅培德的太太，受訪時轉述先生的看法指出，陳伯均可能在路線判斷上出錯，才會失足摔落深谷。

回顧整起事發經過，陳伯均11日帶著妻小登山，卻在三叉地營區迷路，他當時決定下切探路，並交代妻子若30分鐘後聯繫不上他就報案。妻子當時在原地等候，但卻遲遲未見陳伯均返回於是報警處理。

▲▼法官陳伯均。（圖／台北地院提供）

▲陳伯均在新北地檢署工作時，曾偵辦鄭捷殺人案。（圖／台北地院提供）

警消人員11日下午4時11分接獲通報，派遣第一批梨山分隊消防人員前往搜救，在池有山莊往三叉營地3.5k處，下切河谷40公尺處發現陳伯均的2支登山杖；13日下午尋獲陳伯均的登山帽、登山鞋及衣物；14日上午7時45分在發現鞋、帽處下切20公尺的劍竹林內，發現陳伯均遺體，而他下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲，呈現仰躺姿勢。

搜救行動時，陳伯均的家屬向跑山獸請求協尋，但不巧跑山獸另有登山行程，加上當地地形過於陡峭，需要繩索團隊才能成行，因此沒有參與救援，他持續與家屬保持聯繫，提供參考意見。

▲▼法官陳伯均登山失聯，稍早尋獲衣物及登山鞋。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲救難人員尋獲陳伯均的衣物及登山鞋。（圖／記者鄧木卿翻攝）

跑山獸太太羅勃依婉受訪時透露，因為羅培德這次沒有參與救援，所以要以現場救援人員的判斷為主，不方便表示太多意見。但她13日受訪時曾轉述跑山獸的看法指出，該登山隊原本要走的迴圈，即使下雨天走也不算太困難，但可能在「路線判斷上出了錯誤」，才會失足跌落深谷喪命。

據悉，陳伯均為司法官訓練所44期結業，在新北地檢署曾偵辦鄭捷殺人案，於2018年獲派桃檢主任檢察官，於2021年轉任法官。陳伯均失聯的消息曝光後，親友都在默默祈禱，希望陳伯均可以安全歸來，但陳柏均被找到時，已成一具冰冷遺體，令家屬悲慟不已。

▲▼ 北院法官陳伯均登山失聯，搜救人員尋獲遺體 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲搜救人員尋獲陳伯均遺體。（圖／記者鄧木卿翻攝）

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