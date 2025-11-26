　
地方 地方焦點

福爾摩沙古道國際越野賽11／29登場　40國1600跑者共逐台灣山林之美

▲2025福爾摩沙古道國際越野賽Formosa Trail將於周末登場。（圖／台灣跑山獸有限公司提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由台灣跑山獸有限公司舉辦的「2025年福爾摩沙古道國際越野賽Formosa Trail」，將於本週六（11月29日）在埔里登場；共同策辦的捷克籍台灣女婿羅培德（Petr Novotny）與其原民籍妻子羅勃．依婉表示，本屆賽事吸引超過40國、1600名越野跑者，也成為台灣規模最大、國際跑者數量最多的越野賽事。

羅培德於十多年前第一次踏入台灣山林，一步一腳印地探索路線、比對舊地圖、走訪部落，意外發現一條被歲月遺忘的原住民古道，也成為Formosa Trail的起點；台灣海拔1500至3000公尺的中級山域，被許多登山者視為最難探索、最神祕的山區之一，但羅培德卻認為這是一片壯麗、原始且深邃的寶地，值得讓世界看見。

▲2025福爾摩沙古道國際越野賽Formosa Trail將於周末登場。（圖／台灣跑山獸有限公司提供）

依婉指出，今年報名反應空前熱烈，自4月23日開放報名，短短兩天即吸引超過700位跑者加入，不到一週即1600人全數額滿，亮點選手包含Janice Cheung（香港，40km）、Ryoko Goto（日本，104km）、戴秀芳（台灣，104km）、以及去年40km冠軍的日本選手 KOJI Morimoto（今年參加18km）。

▲2025福爾摩沙古道國際越野賽Formosa Trail將於周末登場。（圖／台灣跑山獸有限公司提供）

賽事分為10K、18K、40K、75K、104K 五大級距；10K 與 18K 路線環繞愛心形狀的鯉魚潭，可從虎頭山飛行傘場俯瞰埔里全景；40K（爬升2200m）為最受歡迎組別，有超過500名跑者挑戰相當於全馬兩倍難度的純山林考驗；而75K（爬升4100m）與104K（爬升5850m）則跨越蜈蚣崙山、霧社關頭山、武界部落、卓社林道等山域，一步步走進賽德克與布農族的歷史軌跡，其中104K組須在28小時內完賽，是全台最具挑戰性的越野路線之一。

▲2025福爾摩沙古道國際越野賽Formosa Trail將於周末登場。（圖／台灣跑山獸有限公司提供）

依婉說明，今年所有山徑皆由志工與團隊反覆整理，希望每位跑者都能安全順利地在山林間奔馳；賽事也堅持不用瓶裝水、改以20公升桶裝水補給，不提供一次性餐具，比賽場佈儘量減少PVC材質、改採可重複使用材料與木棧板，並在賽前多次淨山及維護山徑，全隊以「低碳、減塑、還山於山」為核心理念，邀請跑者一起尊重與珍惜這片土地，並感受台灣山林的力量，透過運動重新找回身心靈的平衡。

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

