　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鹿港女兒勇奪世界冰淇淋冠軍　「烏龍之光」征服西西里

記者唐詠絮／彰化報導

台灣美食再次揚名國際！彰化縣鹿港鎮的冰淇淋師傅趙韻嵐，前進義大利西西里島參加世界冰淇淋大賽，以台東紅烏龍茶結合彰化蜂蜜與當地橙橘，創作出驚豔評審的獨特口味，從全球50支頂尖隊伍中脫穎而出，一舉奪下世界冠軍寶座，讓青天白日滿地紅的國旗在國際舞台上驕傲飄揚。

▲冰淇淋「烏龍之光」勇奪世界金牌。（圖／世界金牌冰淇淋得主趙韻嵐提供）

▲冰淇淋「烏龍之光」勇奪世界金牌，高舉國旗。（圖／世界金牌冰淇淋得主趙韻嵐提供，以下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這場競爭激烈的世界級賽事，要求每位參賽者以代表國家特色的冰淇淋一決高下。趙韻嵐受訪時透露，這次準備長達半年，為了帶給歐美評審全新的東方口感，她選擇以茶葉為主調，反覆測試多種茶款後，最終選定帶有焦香風味的台東紅烏龍茶，搭配彰化家鄉的蜂蜜，並在當地採購西西里橙橘，最後淋上台灣品種巧克力點綴。

▲冰淇淋「烏龍之光」勇奪世界金牌。（圖／世界金牌冰淇淋得主趙韻嵐提供）

「我們將口味命名為『烏龍之光』，靈感來自義大利聖誕蛋糕。」趙韻嵐分享創作理念，她發現紅烏龍深焙的風味與聖誕蛋糕的烤焙香氣十分契合，加上橙橘皮與蜂蜜的完美結合，不僅重現了傳統風味，更帶來口齒留香的驚喜體驗。

談起奪冠瞬間，趙韻嵐難掩激動：「聽到第三名、第二名都不是我們時，心想沒關係，能與各國頂尖高手過招已經很榮幸。」她表示參賽者都是在各國極具名氣的店家，原本對冠軍不敢抱有太大希望，直到聽見自己的名字，相當的開心。

▲冰淇淋「烏龍之光」勇奪世界金牌。（圖／世界金牌冰淇淋得主趙韻嵐提供）

▲冰淇淋選用紅烏龍。

趙韻嵐去年參賽時曾帶著國旗卻鎩羽而歸，今年出發前在粉專發起集氣活動，終於實現「讓國旗飛起來」的夢想。在頒獎台上高舉國旗的瞬間，成為她職業生涯最難忘的畫面。

趙韻嵐的冰淇淋職人之路充滿傳奇色彩。因前往澳洲打工度假認識香港籍丈夫，存夠資金後轉往歐洲深造。在天天品嚐義式冰淇淋的過程中，她找到人生志業，決定返回鹿港家鄉創業，從頭學習製作技術。

▲冰淇淋「烏龍之光」勇奪世界金牌。（圖／世界金牌冰淇淋得主趙韻嵐提供）

▲冰淇淋選用台灣在地的巧克力。

經過多年努力，她先在2019年獲得上海國際手工冰淇淋大師賽華南區冠軍，2023年成為國宴指定冰淇淋，今年更上一層樓，成為台灣首位奪得世界冰淇淋大賽冠軍的得主。今天她已搭機返台，預計下週就能在台灣推出這款冠軍口味，讓國人親自體驗讓世界驚豔的「烏龍之光」。

從鹿小鎮走向世界舞台，趙韻嵐用十年時間證明台灣的軟實力，她不僅將家鄉食材發揮得淋漓盡致，更讓世界看見台灣飲食文化的創新與深度。這座金盃不只是個人榮耀，更是屬於全體台灣人的驕傲時刻。

▲冰淇淋「烏龍之光」勇奪世界金牌。（圖／世界金牌冰淇淋得主趙韻嵐提供）

▲趙韻嵐製作的冰淇淋「烏龍之光」勇奪世界金牌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名麻辣鍋闆娘被逮捕！　32路大搜索
又是普發1萬詐騙！　他慘失106萬：無奈又憤怒
點名9縣市放颱風假！店家賭錯「請吃200隻烤雞」　在2縣市發
分手費44億通過議會備查！　北市付9.85億給新壽「輝達概括
獨／變態書記官哭求法官給機會！狼狽上銬畫面曝
棕熊闖日本動物園！被捕獸籠抓住　當場射殺
快訊／台中43歲女失聯　猝死家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭住民宿！熱血男團救援友人「順路救阿嬤」　家屬跪謝暖爆

噩夢重演！氣象粉專小編曝「蘇澳家淹水」慘況：淹了半層樓

台鐵18:00起「樹林=花蓮」恢復行車　花東、南部對號車仍停駛

點名9縣市放颱風假！店家賭錯「要請吃200隻烤雞」　在2縣市發放

鳳凰颱風晚間快閃恆春　北部強降雨持續到明天

「你的訂單正在泡水中」包裹滿街漂　畫面曝光！蝦皮：協助退款

鹿港女兒勇奪世界冰淇淋冠軍　「烏龍之光」征服西西里

快訊／風雨要來了！高雄百貨放假指標「漢神2館」...提早1730打烊

LIVE／宜蘭雨量飆破1千毫米　氣象署最新說明

女罹乳癌4期化療「4年6次」仍擴散　醫病不放棄迎來生命轉機

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

宜蘭住民宿！熱血男團救援友人「順路救阿嬤」　家屬跪謝暖爆

噩夢重演！氣象粉專小編曝「蘇澳家淹水」慘況：淹了半層樓

台鐵18:00起「樹林=花蓮」恢復行車　花東、南部對號車仍停駛

點名9縣市放颱風假！店家賭錯「要請吃200隻烤雞」　在2縣市發放

鳳凰颱風晚間快閃恆春　北部強降雨持續到明天

「你的訂單正在泡水中」包裹滿街漂　畫面曝光！蝦皮：協助退款

鹿港女兒勇奪世界冰淇淋冠軍　「烏龍之光」征服西西里

快訊／風雨要來了！高雄百貨放假指標「漢神2館」...提早1730打烊

LIVE／宜蘭雨量飆破1千毫米　氣象署最新說明

女罹乳癌4期化療「4年6次」仍擴散　醫病不放棄迎來生命轉機

中華隊來電了！陳傑憲證實接獲WBC徵詢：有機會一定想去打

漠河現「寒夜光柱」奇景　疊加地磁活動還有極光可看

創高族群新力量　季報＆十月營收傑出股擔綱主流

泰12歲少女生母嫌「新加坡賣淫不好賺」轉戰台灣！　日警下逮捕令

橘貓天天往外跑　女項圈紙條發現「被劈腿真相」：外面有別的家庭

宜蘭住民宿！熱血男團救援友人「順路救阿嬤」　家屬跪謝暖爆

「陶朱隱園」首戶開國際盤？　豪宅專家3主因指「不可能」

亞亞懷孕「被醫警告不要走路」　無奈嘆：我是什麼脆弱體質

知名麻辣鍋餐飲兼差洗錢數千萬！闆娘等20人涉詐欺遭拘提

普發1萬入帳　民進黨粉專秀圖卡喊：「行政院發的」不是立法院

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

生活熱門新聞

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

花蓮新增1國小停止上班上課　全台停班課一覽

長條鳳凰大變形　紫爆雨下到新北

LINE「14款免費貼圖」限時下載！麵包熊、小廢圖超實用

蘇澳煙波飯店B1淹水　住客想開車被阻

宜蘭今早出太陽　網：擋下鳳凰第一槍

快訊／鳳凰暴風圈凌晨觸陸　可能登陸前就減弱熱帶低壓

快訊／貓奴搶「CAT-8888」車牌57.6萬決標　7777也要27萬

更多熱門

相關新聞

竹聯幫弘仁會洗錢3.5億　檢警今再逮涉洩密律師

竹聯幫弘仁會洗錢3.5億　檢警今再逮涉洩密律師

竹聯幫弘仁會成員陳姓2兄弟，涉嫌與假投資、愛情詐騙及假求職詐騙集團合作，協助透過以虛擬貨幣洗錢3.5億元。檢警發現，竟有多名律師涉案，日前約談3名律師到案說明，並裁定200萬至50萬元交保。今天（12日）新北市刑大再度出動，前往台北市某律師事務所，逮捕涉案的孫姓律師。

堆高機迴轉牙叉險害命　騎土閃不及撞上

堆高機迴轉牙叉險害命　騎土閃不及撞上

印尼少女裝老來台打工14年　嫁台灣尪漏餡

印尼少女裝老來台打工14年　嫁台灣尪漏餡

泥流夾帶大量土石吞沒明利村　空拍慘況畫面曝

泥流夾帶大量土石吞沒明利村　空拍慘況畫面曝

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水到院救傷患

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水到院救傷患

關鍵字：

彰化鹿港義大利西西里冰淇淋紅烏龍影音

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

粿粿親回應近況！

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面