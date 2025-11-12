鹿港女兒勇奪世界冰淇淋冠軍　「烏龍之光」征服西西里

記者唐詠絮／彰化報導

台灣美食再次揚名國際！彰化縣鹿港鎮的冰淇淋師傅趙韻嵐，前進義大利西西里島參加世界冰淇淋大賽，以台東紅烏龍茶結合彰化蜂蜜與當地橙橘，創作出驚豔評審的獨特口味，從全球50支頂尖隊伍中脫穎而出，一舉奪下世界冠軍寶座，讓青天白日滿地紅的國旗在國際舞台上驕傲飄揚。

▲冰淇淋「烏龍之光」勇奪世界金牌，高舉國旗。（圖／世界金牌冰淇淋得主趙韻嵐提供，以下同）

這場競爭激烈的世界級賽事，要求每位參賽者以代表國家特色的冰淇淋一決高下。趙韻嵐受訪時透露，這次準備長達半年，為了帶給歐美評審全新的東方口感，她選擇以茶葉為主調，反覆測試多種茶款後，最終選定帶有焦香風味的台東紅烏龍茶，搭配彰化家鄉的蜂蜜，並在當地採購西西里橙橘，最後淋上台灣品種巧克力點綴。

「我們將口味命名為『烏龍之光』，靈感來自義大利聖誕蛋糕。」趙韻嵐分享創作理念，她發現紅烏龍深焙的風味與聖誕蛋糕的烤焙香氣十分契合，加上橙橘皮與蜂蜜的完美結合，不僅重現了傳統風味，更帶來口齒留香的驚喜體驗。

談起奪冠瞬間，趙韻嵐難掩激動：「聽到第三名、第二名都不是我們時，心想沒關係，能與各國頂尖高手過招已經很榮幸。」她表示參賽者都是在各國極具名氣的店家，原本對冠軍不敢抱有太大希望，直到聽見自己的名字，相當的開心。

▲冰淇淋選用紅烏龍。

趙韻嵐去年參賽時曾帶著國旗卻鎩羽而歸，今年出發前在粉專發起集氣活動，終於實現「讓國旗飛起來」的夢想。在頒獎台上高舉國旗的瞬間，成為她職業生涯最難忘的畫面。

趙韻嵐的冰淇淋職人之路充滿傳奇色彩。因前往澳洲打工度假認識香港籍丈夫，存夠資金後轉往歐洲深造。在天天品嚐義式冰淇淋的過程中，她找到人生志業，決定返回鹿港家鄉創業，從頭學習製作技術。

▲冰淇淋選用台灣在地的巧克力。

經過多年努力，她先在2019年獲得上海國際手工冰淇淋大師賽華南區冠軍，2023年成為國宴指定冰淇淋，今年更上一層樓，成為台灣首位奪得世界冰淇淋大賽冠軍的得主。今天她已搭機返台，預計下週就能在台灣推出這款冠軍口味，讓國人親自體驗讓世界驚豔的「烏龍之光」。

從鹿小鎮走向世界舞台，趙韻嵐用十年時間證明台灣的軟實力，她不僅將家鄉食材發揮得淋漓盡致，更讓世界看見台灣飲食文化的創新與深度。這座金盃不只是個人榮耀，更是屬於全體台灣人的驕傲時刻。

▲趙韻嵐製作的冰淇淋「烏龍之光」勇奪世界金牌。