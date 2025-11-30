匯流民調／非洲豬瘟風暴傷不到！　盧秀燕施政獲62.0%市民滿意

▲台中市長盧秀燕。（資料照／記者游瓊華攝）



記者陶本和／台北報導

歷經日前非洲豬瘟的風暴後，《CNEWS匯流新聞網》30日公布台中市長盧秀燕最新支持度民調，她似乎不受政治議題的影響，仍獲62.0%市民滿意（21.2%非常滿意，40.8%還算滿意）；另有27.6%不滿意（12.5%不太滿意，15.1%非常不滿意）。

根據《CNEWS匯流新聞網》所公布最新民調，台中市民對盧秀燕擔任市長的表現，有62.0%滿意（21.2%非常滿意，40.8%還算滿意），27.6%不滿意（12.5%不太滿意，15.1%非常不滿意），另10.4%無意見。

在市政團隊的表現上，有60.0%滿意（14.8%非常滿意，45.2%還算滿意），27.6%不滿意（14.3%不太滿意，13.3%非常不滿意），另12.4%無意見。

本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

▼台中市長盧秀燕在歷經非洲豬瘟風暴後，匯流新聞網30日公布最新民調。（圖／匯流新聞）

