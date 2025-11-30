匯流民調／2026台中江啟臣獲43.9%支持　領先何欣純18.9個百分點

▲立法院副院長江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

根據《CNEWS匯流新聞網》30日公布最新民調，2026台中市長選舉部分，國民黨若提名立法院副院長江啟臣，對上民進黨所推出的立委何欣純，江啟臣拿下43.9%支持度，勝過何欣純的25.0％，江啟臣領先18.9個百分點。

民進黨在台中市長選戰，已經確定推派何欣純參戰；而國民黨方面，除了江啟臣之外，國民黨立委楊瓊瓔、民眾黨不分區立委麥玉珍也都公開表態競逐2026台中市長。

不過在此同時，《CNEWS匯流新聞網》30日公布最新民調，如果下一屆台中市長，國民黨是提名江啟臣，對上民進黨所推派的何欣純，台中市民有43.9%表態支持江啟臣，25.0%挺何欣純，江啟臣領先何欣純18.9個百分點，不過尚有31.1%未表態。

該民調由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

▼民進黨推派何欣純為台中市長參選人。（資料照／記者湯興漢攝）

