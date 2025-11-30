　
政治

匯流民調／2026台中江啟臣獲43.9%支持　領先何欣純18.9個百分點

▲▼立法院副院長江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院副院長江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

根據《CNEWS匯流新聞網》30日公布最新民調，2026台中市長選舉部分，國民黨若提名立法院副院長江啟臣，對上民進黨所推出的立委何欣純，江啟臣拿下43.9%支持度，勝過何欣純的25.0％，江啟臣領先18.9個百分點。

民進黨在台中市長選戰，已經確定推派何欣純參戰；而國民黨方面，除了江啟臣之外，國民黨立委楊瓊瓔、民眾黨不分區立委麥玉珍也都公開表態競逐2026台中市長。

不過在此同時，《CNEWS匯流新聞網》30日公布最新民調，如果下一屆台中市長，國民黨是提名江啟臣，對上民進黨所推派的何欣純，台中市民有43.9%表態支持江啟臣，25.0%挺何欣純，江啟臣領先何欣純18.9個百分點，不過尚有31.1%未表態。

該民調由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1,208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95%信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。

▼民進黨推派何欣純為台中市長參選人。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨於中執會後召開台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會，由主席賴清德正式提名陳瑩為台東縣長候選人，林國漳為宜蘭縣長候選人，王美惠為嘉義市長候選人，何欣純為台中市長候選人。（圖／記者湯興漢攝）

更多新聞
麥玉珍昨表態有意參選台中市長　黃國昌：我現在才聽到

麥玉珍昨表態有意參選台中市長　黃國昌：我現在才聽到

國民黨立委楊瓊瓔前天表態競逐2026年台中市長，預料黨內初選時將強碰立法院副院長江啟臣；民進黨則推派立委何欣純參戰，至於民眾黨部分，不分區立委麥玉珍昨說，有機會就爭取參選。對此，民眾黨主席黃國昌今（30日）表示，麥玉珍昨天講的事情，他也是現在才聽到，不過民眾黨內部都會審慎來加以評估。

藍2026縣市長提名掀黨內競爭！選將盼加速協調　拖延恐傷整合

藍2026縣市長提名掀黨內競爭！選將盼加速協調　拖延恐傷整合

楊瓊瓔宣佈角逐台中市長！　江啟臣喊話黨中央：相信會妥適安排

楊瓊瓔宣佈角逐台中市長！　江啟臣喊話黨中央：相信會妥適安排

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

快訊／決戰江啟臣！　楊瓊瓔宣布參選台中市長：我準備好了

江啟臣率朝野立委出訪美國、巴拉圭　將在底特律拜會聯邦政要

江啟臣率朝野立委出訪美國、巴拉圭　將在底特律拜會聯邦政要

