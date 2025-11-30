麥玉珍昨表態有意參選台中市長　黃國昌：我現在才聽到

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委楊瓊瓔前天表態競逐2026年台中市長，預料黨內初選時將強碰立法院副院長江啟臣；民進黨則推派立委何欣純參戰，至於民眾黨部分，不分區立委麥玉珍昨說，有機會就爭取參選。對此，民眾黨主席黃國昌今（30日）表示，麥玉珍昨天講的事情，他也是現在才聽到，不過民眾黨內部都會審慎來加以評估。

麥玉珍昨在台中市府舉辦的活動上表示，她卸任後到台中，為台中努力。接著受訪被問到是否挑戰台中市長？麥玉珍回應，有機會就爭取，看黨的安排或怎麼樣，不同領域就不同的服務。

對此，黃國昌30日受訪回應，對於任何縣市長提名跟徵召，民眾黨中央都會用最謹慎態度，「昨天麥委員剛剛講的事情，我也是現在才聽到，不過我們內部都會審慎來加以評估」。針對民眾黨在2026議員選舉上是否在13個行政區都會提名人選，黃國昌說，現在全國各選區，只要議員席次達到一定席次上，原則上一區一位。

至於民進黨內部傳出黃國昌參選新北市長機率不高，最後還是會變藍綠對決，黃國昌表示，民眾黨提名徵召作業輪不到民進黨說三道四，民進黨大概不管是見縫插針或挑撥離間、放話，民進黨講話不負責不是一兩天的事情，沒有評論必要。