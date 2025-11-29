嘉市警好人好事優良事蹟表揚　展現為民服務精神

▲嘉義市政府警察局表揚員警好人好事優良事蹟 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局表揚員警好人好事優良事蹟，計有積極防阻詐騙案件、熱心協助平安返家、協助傷病緊急送醫及積極協助尋回遺失物等10件事蹟，獲獎員警有第一分局警員黃世東等9人及第二分局警員陳俊安等10人，共計19位績優員警，由局長陳明志頒發員警好人好事榮譽獎狀，表彰同仁熱心為民服務的傑出表現。

其中1件優良事蹟發生於114年10月2日，第一分局竹園派出所警員唐祐涼、劉昇育等2員凌晨執行巡邏勤務時，獲報本市博愛路與友愛路口有民眾需要員警協助，唐等2員到場後，發現1名老翁因身體不適跌坐在路旁，立即通知救護人員及家屬到場協助送醫治療，另老翁返家後發現隨身攜帶之皮夾遺失，唐等2員隨即返回現場尋找並在路旁植栽下方發現老翁遺落之皮夾，物歸原主時深獲老翁及其家屬感激。

陳局長對於同仁執勤期間能發揮同理心，熱心協助民眾平安返家以及各類為民服務，提出嘉勉，並期勉本局員警持續貫徹「民眾的小事就是警察的大事」之精神，使民眾感受到警察的用心，讓民眾更安心、更信賴警察，共同營造「全齡共享、世代宜居」安全健康、幸福永續的嘉義市。