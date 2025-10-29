嘉市警銀聯手成功攔阻　識破「政府災後修繕補助」詐騙

▲▼ 詐團假借風災修繕補助行騙，嘉警與銀行聯手攔阻60萬元匯款 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



今年7月「丹娜絲風災」造成多地災損，昨日行政院宣布針對屋頂受損每戶加碼補助新臺幣2萬元助民眾修繕家園。然而詐團假借「政府災後修繕補助」、「代辦補助申請」等名義行騙，誘使民眾臨櫃匯款或提領現金。

日前國泰世華銀行嘉義分行行員發現一名69年次吳姓婦人神情緊張，欲辦理臨櫃提款60萬元，表示家中因風災漏水需支付修繕費用。行員主動關懷提問後，發現吳婦對施工內容及承辦人員交代不清，懷疑可能遭詐，遂即通報警方到場協助。

警方到場了解後發現，詐騙集團以「代辦政府風災補助」為由，指示吳婦提領現金交付，並教導她以「修繕房屋」為由回答行員問題，以矇混過關。所幸行員機警察覺異常，並與警方即時勸導說明此情為詐騙手法，吳婦恍然大悟，立即取消提款，成功攔阻60萬元。

本案能成功攔阻，歸功於銀行行員的細心關懷與警方即時介入，展現「警銀聯防」防詐機制的高效成果。警方提醒，詐騙集團常利用時事議題行騙，近期更假借「風災補助」、「屋頂修繕」、「代辦補助」等名義，假冒政府或承包廠商身分，誘使民眾提領或匯款。若接獲類似電話、簡訊或網頁連結，可撥打165反詐騙專線或110報案查證，切勿輕信陌生指示。

依據《內政部阻詐有功金融機構及人員獎勵作業要點》規定，成功攔阻詐騙案件之金融機構及行員，得由警察機關核發獎勵金，以肯定其主動通報與協助攔阻之貢獻。本案行員的即時警覺與積極通報，將由警方提報表揚，展現「全民防詐」的最佳典範。