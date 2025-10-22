「表弟要來拿錢」嘉義婦欲提220萬頻看手機　行員起疑通報阻詐

▲「表弟要來拿錢」婦人陷詐局，嘉市警銀聯手守住220萬 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市一名68歲黎姓婦人日前前往本轄銀行，欲提領現金新臺幣220萬元。櫃臺行員發現她神情緊張、頻頻查看手機訊息，提領金額又相當龐大，直覺情況不單純，立刻通報警方到場關心。

警方抵達現場後耐心詢問黎婦用途，婦人表示錢要領出交由「表弟」轉交給越南的親人購買土地，對方催促要在當天下午取款。員警進一步詢問購買土地位置、契約文件及對方身分，黎婦只說「表弟在LINE上有跟我說」且拒絕警方進一步與其家屬聯繫確認此事。

警方立即察覺異狀，研判此情是常見的「假親友購地」詐騙手法，隨即向黎婦說明近來發生的類似案件，並提供先前受害民眾案例參考。「表弟」的話術、時間催促方式、要求現金交付的情節幾乎如出一轍。黎婦聽完後恍然大悟，當場打消提領念頭，警方與行員合力成功攔阻詐騙，守住她多年積蓄共220萬元。

第一分局表示，此次能即時阻詐，關鍵在於行員的機警與警方的迅速介入，防止詐騙集團得逞。分局長特別感謝金融機構與警方長期的合作默契，並強調每一位主動通報的行員，都是民眾財產安全的守護者。警方呼籲，詐騙手法層出不窮，歹徒常假借「投資」、「購地」、「親友代辦」等名義行騙，並利用信任與時間壓力讓民眾失去判斷力。若接獲類似要求匯款、交付現金的訊息，務必冷靜查證，牢記「聽、掛、查」三步驟：





嘉義市警第一分局呼籲，防詐無假期，警方與民眾共同警覺，才能讓詐騙無所遁形。