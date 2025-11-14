　
地方焦點

嘉義市警局創新防詐手作課程　微森林生態缸療癒又實用

▲▼ 最療癒的識詐行動　微森林生態缸手作 × 防詐小教室 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市警局推出最療癒的識詐行動　微森林生態缸手作 × 防詐小教室 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為持續強化民眾識詐意識，特別是中高齡族群的防詐知能，嘉義市政府警察局舉辦一場兼具療癒與實用的「微森林生態缸手作 × 防詐課程」，透過手作體驗結合生活化識詐知識，提升民眾面對新型詐騙的警覺心。

本市近期仍以「假投資詐騙」及「假冒公務機關帳號」詐騙手法最為猖獗，其中「普發現金1萬元」相關詐騙更成為近期常見誘餌。詐騙集團假借政府名義、製作假臉書粉絲專頁、假活動招募等話術層出不窮。警方呼籲民眾務必提高警覺，並提醒家中長輩保持警醒，避免受害。

▲▼ 最療癒的識詐行動　微森林生態缸手作 × 防詐小教室 。（圖／嘉義市警局提供）

本次活動由嘉義市政府警察局主辦，並運用本市公益彩券盈餘基金補助辦理，結合「植到芋見泥」社團、專業講師、警察局刑事警察大隊與元大人壽總公司共同宣導。現場由講師帶領學員製作療癒的微森林生態缸，讓長輩在輕鬆的手作氛圍中學習防詐知識。

活動中，陳明志局長親自分享最新詐騙案例，並特別以「普發現金1萬元」及「假冒公務機關臉書粉絲專頁」等近期熱門詐騙議題進行有獎徵答。長輩們熱情參與、踴躍搶答，現場氣氛熱鬧且學習效果十足，將防詐觀念透過趣味互動深植人心。

局長陳明志表示，識詐觀念必須「從生活做起、從關心開始」。警察局將持續深入社區，與長者面對面互動，運用更多創新、親民且容易吸收的方式宣導防詐知識。他也提醒民眾收到可疑補助資訊、投資邀請或不明臉書活動訊息時，一定要冷靜查證，可撥打165反詐騙專線或上「165打詐儀錶板」查詢，守護自己與家人的血汗錢。

11/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

