親戚要代領普發現金1萬？　他竟「寄出3本存摺」損失51萬元

▲▼ 「普發現金」變成詐騙新話術 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



詐騙集團手法推陳出新，常結合「時事」、「名人」話題進行詐騙，近期更出現以「普發現金1萬元」為誘餌，搭配「假檢警」老梗進行詐騙的新話術。嘉義市警第一分局呼籲民眾提高警覺，慎防受騙。

第一分局北鎮派出所日前受理何姓民眾報案，指稱遭詐騙集團以「普發現金」結合「假檢警」手法詐騙。今年9月初，何民接獲自稱「中華郵政臺北總局」來電，對方謊稱有親戚要代領普發現金新臺幣1萬元。被害人表示無該親戚後，電話隨即轉接給自稱「臺北市某分局員警」的詐騙成員。歹徒藉由話術恐嚇被害人涉嫌詐欺洗錢案件，要求提供名下帳戶供「調查金流」，何姓民眾一時慌亂誤信指示，竟將3本存摺及提款卡以交貨便寄出，遭歹徒陸續盜領款項，損失高達51萬餘元。

警方受理後，第一分局立即結合刑事警察大隊與刑事警察局電信偵查大隊共組專案小組，報請臺灣嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦。經追查發現，詐欺集團利用「境內非法機房設備」轉換為國內市話逃避國際交換機的境外來電語音警示，撥打給被害人進行詐騙，再指派車手領取被害人所寄出銀行存摺及提款卡，提領贓款。專案小組已循線查獲詐騙轉接機房申設人游姓女子（86年次）及領取被害人存摺的馬來西亞籍車手廖姓女子（76年次）到案，其中廖嫌經法院裁定收押，警方正持續溯源追查幕後主嫌。

此外，嘉義市第一分局因應165專線通報轄內ATM提款機異常提領情形，自今年8月起強化科技偵查與勤務部署，陸續查獲8名假藉觀光名義來台的「馬來西亞籍詐欺車手兵團」。其中1名車手身上甚至查扣多達50張金融卡，經嘉義地方檢察署聲請羈押，也經法院全數裁定准予羈押中，目前案件仍在持續追查偵辦中。

嘉義市政府警察局第一分局分局長吳正文嚴正表示，檢警機關絕不會以電話辦案，更不會要求民眾交付提款卡、存摺或帳戶資料。若接獲疑似公家機關來電，務必冷靜掛斷，並透過官方公務電話再次查證，切勿因恐嚇或威脅而依指示操作。個人帳戶、金融卡務必妥善保管，切勿寄出或透露密碼，以免成為人頭帳戶、淪為詐騙幫兇。警方呼籲，民眾若有疑問，請撥打 110 或 165 反詐騙專線查證。第一分局將持續秉持強勢執法決心，全力打擊詐欺犯罪，守護民眾財產安全。