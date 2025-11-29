全台最大綜合體能賽事12月登場　俄日韓菁英選手齊聚台中

▲全台規模最大、總獎金超過百萬的綜合體能競賽「2025全球極限體能鋼鐵大賽」，將於今年12月13日至14日在台中市政府前廣場舉行。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

全台規模最大、總獎金超過百萬的綜合體能競賽「2025全球極限體能鋼鐵大賽」，將於今年12月13日至14日在台中市政府前廣場舉行。賽事不僅集結台灣頂尖好手，更吸引來自俄羅斯、日本、韓國及香港等多國菁英選手參賽。

這項綜合體能賽事有別於傳統單一項目運動，內容融合舉重、體操與田徑心肺耐力等多種元素，選手須在短時間內完成高強度複合式動作，全面考驗力量、協調性與意志力。

這次賽事國際陣容堅強，俄羅斯派出全國錦標賽冠軍Baryshnikova Daria，以及在多項體能節目中表現出色的Ivanova Anna等選手。日本、韓國與香港也派出在今年CrossFit Open亞洲區排名前百的選手，包括日本排名頂尖的Kanji Sakiyama、韓國新生代代表Kang Kyungsun，以及唯一晉級CrossFit Semifinals的香港選手Ant Haynes，讓賽事具備世界級水準。

面對國際選手挑戰，台灣將由國內排名第一的兩位指標性運動員應戰。男子組由前職業軍人、多年保持台灣CrossFit男子排名首位的朱宇森出賽；女子組則由目前全台排名第一、國內少數能挑戰國際賽事的洪寀睿領軍，兩位選手的表現備受關注。

主辦單位除了高強度的「菁英組」外，也增設門檻較低的「推廣組」，吸引近兩千位民眾報名，其中包含藝人江宏傑、許孟哲，以及網紅等公眾人物，共同參與這場運動盛會。

主辦單位說明，活動現場另規劃「民眾體驗區」，在專業教練指導下，讓不同年齡層的民眾都能安全體驗運動樂趣。現場也將設有運動品牌與健康飲食攤位，並舉辦抽獎活動，獎項包含不限航點的來回機票。市府期望透過賽事，打造一場結合專業競技與全民參與的運動嘉年華，邀請民眾屆時到場觀賽，感受運動的活力。