台中19歲陽光女大生載妹回家遇死劫　超速女學生、貨車司機起訴

記者白珈陽／台中報導

台中市19歲朱姓女大生今年5月間騎車，載著讀高中的妹妹回家，為閃避突然右轉的小貨車，先碰撞與妹妹同校的邱姓女高中生機車，再失控撞上路旁號誌燈箱，造成朱女傷重不治、妹妹受傷；台中地檢署近日偵結，認定邱女騎車超速、未保持並車輛並行間隔，小貨車駕駛陳姓男子隨意變換車道，將2人依過失致死罪嫌起訴。

起訴指出，陳男（37歲）5月21日駕駛小貨車，沿台中市太平區光興路快車道往一江橋方向行駛，打算右轉進巷子時，未注意其他執行車輛驟然變換車道，加上後方騎車的邱女超速行駛，致使朱姓姊妹煞車不及，先撞到邱女的機車，再碰撞路旁號誌燈箱。

▲朱姓女大生騎車載妹妹，為閃避變換車道的小貨車，不慎先撞他部機車、再撞路旁號誌燈箱。（圖／資料照，民眾提供）

事故造成朱姓女大生胸部挫傷、瘀血，導致多輛嘔血，因胸腔嚴重出血死亡；妹妹也有骨折、頭皮挫傷、手腳挫傷等傷勢。陳男、邱女在事發後都留在現場，主動向警方自首說明自己是肇事者。

檢方查，根據死者、傷者的醫院診斷書，及車禍相關資料，與陳、邱的自白相符，認2人犯嫌明確，涉犯過失致死及過失傷害罪嫌，從重以過失致死起訴，同時因2人自首，向法院請求審酌依法減輕其刑。

▲朱姊姊在畢業紀念冊的燦爛笑容。（ETtoday資料照／民眾提供）