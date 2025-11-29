　
地方 地方焦點

混障綜藝團新營文化中心演出　金鐘主持人劉銘領軍肢障視障齊閃耀

▲混障綜藝團明（30）新營文化中心公益演出，肢障視障罕腦麻齊展生命力。（記者林東良翻攝，下同）

▲混障綜藝團29日新營文化中心公益演出，肢障視障罕腦麻齊展生命力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

難得一見的「混障綜藝團」29日下午1時30分至4時蒞臨台南新營區文化中心演藝廳，帶來「用生命感動生命-有愛無礙的藝術饗宴」公益演出，由肢障、視障、聽語障、截肢、腦性麻痺、罕病等多種障別朋友組成，透過舞蹈、歌唱、戲劇與真實生命故事分享，展現「永不放棄、珍惜生命」無限力量。

金鐘獎主持人劉銘領銜主持，索票入場前500名獲精美紀念品，國際獅子會300E-1區青少年委員會主席許嘉峯誠摯邀請媒體共襄盛舉。

▲混障綜藝團明（30）新營文化中心公益演出，肢障視障罕腦麻齊展生命力。（記者林東良翻攝，下同）

混障綜藝團足跡遍布全台校園、醫療院所、矯正機關，曾榮獲金鐘獎、國際輪標賽大獎，更登上國家音樂廳及多項大型活動，團員突破身體限制，以音樂舞蹈戲劇詮釋生命韌性，每場演出皆引發熱烈掌聲與感動淚光。許嘉峯主席表示，此次公益不只表演，更是生命教育，透過藝術、真實故事與跨世代交流，讓青少年認識「共融社會」重要性，學習尊重欣賞每條生命價值。新營文化中心演藝廳13:30開放入場，14:00準時開演，歡迎親子家庭、社團學校搶位。

團員故事感人肺腑，視障成員摸索舞步旋律、聽障手語歌唱震撼人心、腦麻朋友輪椅舞步優雅流暢、罕病團員堅韌笑容感染全場，每個音符舞步台詞都承載突破自我的決心，啟發觀眾重新思考生命意義。許嘉峯強調，混障綜藝團證明「人生無設限、勇氣超越一切」，多年公益演出感動無數，從醫院病房到校園禮堂，每次皆成生命對話最佳示範。

▲混障綜藝團明（30）新營文化中心公益演出，肢障視障罕腦麻齊展生命力。（記者林東良翻攝，下同）

新營區公所、新營文化中心全力支援，活動採索票制詳情請上官網查詢，許嘉峯呼籲媒體朋友撥冗報導，一起為公益出力傳遞正能量。獅子會長期推廣青少年生命教育，此次結合混障綜藝團，深化社會多元理解，讓台南成為共融城市模範。快筆記明天下午新營文化中心，近距離感受這些勇者用生命書寫的藝術奇蹟！混障綜藝團以真誠感動人心，許嘉峯期盼更多人參與，一同見證「有愛無礙」無限可能

相關新聞

混障綜藝團基隆開演　謝國樑：讓城市更有溫度

混障綜藝團基隆開演　謝國樑：讓城市更有溫度

「有愛無礙﹒關懷台灣」生命教育巡迴宣導活動今（17日）在基隆表演藝術中心演藝廳登場，主辦單位基隆市救國團邀請混障綜藝團以舞蹈、音樂與特技帶來感人演出。活動以「生命教育」為主題，引導青年學子與市民體會尊重差異、珍惜生命的價值，培養面對挑戰的勇氣與關懷他人的力量。市長謝國樑親臨現場觀賞，感謝身障藝術家以堅毅精神呈現動人的生命故事，為基隆注入溫暖與正向能量。

混障綜藝團進中華醫大開講：珍愛生命遠離毒品

混障綜藝團進中華醫大開講：珍愛生命遠離毒品

「混障綜藝團」校園宣導　體會生命意義及人生價值

「混障綜藝團」校園宣導　體會生命意義及人生價值

聖誕樹旁看光雕秀！台南最新聖誕景點

聖誕樹旁看光雕秀！台南最新聖誕景點

混障綜藝團跨障結合　職業級演出令人震撼

混障綜藝團跨障結合　職業級演出令人震撼

混障綜藝團新營文化中心劉銘

