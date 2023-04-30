身心障人士「混障綜藝團」校園宣導　體會生命意義及人生價值

▲112年「有愛無礙-生命台灣」青少年生命教育宣導活動校園巡迴演出 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由聞名國內外不同身心障礙人士所組成的「混障綜藝團」在劉銘團長的領軍下，在嘉義市大業國中辦理「有愛無礙、生命台灣」生命教育宣導表演活動。嘉義市政府教育處林立生處長代表黃敏惠市長出席，鼓勵在場觀賞表演的師生們從演出中了解不同的生命意義和人生的價值，在面對人生困難時能展現勇氣與鬥志。

林立生處長表示，「有愛無礙、生命台灣」生命教育宣導活動非常難能可貴，是由「混障綜藝團」的成員擔綱演出，而這個綜藝團是由視覺、聽語、肢體、脊髓損傷、腦麻等不同身體不便與一些罕見疾病的朋友所組成，本次演出也是市府及救國團長年支持與推展的公益活動。「混障綜藝團」生命教育的校園巡演已辦理了18年，在全國多所高中、國中進行別開生面且撼動人心的演出。每一場次的演出都可以看到身心障礙朋友職業級表演，一場場動人精采的演出帶給學生深刻體會「了解自己、尊重他人」與「正面積極、樂觀進取」的生命教育體驗。

救國團黃國芳主委表示，混障綜藝團是國內首度跨越障別的身心障礙表演團體，活動本身就是最寶貴的生命教育，每一名團員都有一篇感人的生命詩篇。這群特別的朋友，用樂觀看世界、用音樂唱人生、在舞台演出最精彩的奮鬥歷程。身障表演者們突破自己的身體限制，讓生命散發出堅毅、善美與熱情的力量。

活動由嘉義市立大業國民中學校友會、家長會、嘉義南區扶輪社、全一水電工程有限公司、救國團嘉義團友會等單位共同贊助，救國團嘉義團委會策畫籌辦，在嘉義市政府及大業國中陳明君校長的支持下，讓混障綜藝團的團員為大業國中的師生們分享演出者「生命的奇蹟」，建立年輕學子積極奮鬥的觀念，讓生命教育的量能在嘉義市扎根，讓參與活動的貴賓及師生每個人都收穫滿滿。大業國中師生透過表演者們活潑、生動的表演，學習到如何「用愛來化解障礙」，建立珍惜生命、尊重他人的人生觀，活動現場感人溫馨。