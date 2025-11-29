　
社會 社會焦點 保障人權

台東死亡車禍！小貨車左轉與直行機車碰撞　騎士送醫不治

▲台東市志航路二段發生車禍事故，一名機車騎士身亡 。（圖／記者楊辰東翻攝）

▲台東市志航路發生死亡車禍。（圖／楊晨東翻攝） 

記者楊晨東／台東報導

台東市志航路二段與富源路交叉口今（29）日上午發生一起嚴重死亡交通事故。台東警察分局於7時30分接獲通報後，立即派遣員警前往處理，協助交通疏導並配合消防人員進行救護。

據警方初步調查，年約70多歲的柳姓男子駕駛自小貨車，沿志航路二段由南往北行駛並左轉進入富源路、往凌霄寶殿方向時，與對向往市區方向直行的20多歲許姓重機騎士發生碰撞，許姓騎士送醫後因傷重不治。事故確切原因仍由台東警察分局交通小隊深入調查釐清。

志航基地20歲士官騎車返家　與小貨車碰撞傷重不治

志航基地20歲士官騎車返家　與小貨車碰撞傷重不治

台東市志航路二段與富源路口，今（29）日發生死亡車禍。柳姓男子駕駛小貨車左轉進入往凌霄寶殿方向時，與對向直行的約20歲許姓機車騎士發生撞擊，許男送醫後仍不治。據了解，許男為空軍志航基地士官。詳細事故原因仍待調查中。

