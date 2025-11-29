台東死亡車禍！小貨車左轉與直行機車碰撞　騎士送醫不治

▲台東市志航路發生死亡車禍。（圖／楊晨東翻攝）
記者楊晨東／台東報導
台東市志航路二段與富源路交叉口今（29）日上午發生一起嚴重死亡交通事故。台東警察分局於7時30分接獲通報後，立即派遣員警前往處理，協助交通疏導並配合消防人員進行救護。
據警方初步調查，年約70多歲的柳姓男子駕駛自小貨車，沿志航路二段由南往北行駛並左轉進入富源路、往凌霄寶殿方向時，與對向往市區方向直行的20多歲許姓重機騎士發生碰撞，許姓騎士送醫後因傷重不治。事故確切原因仍由台東警察分局交通小隊深入調查釐清。
