嘉義市智慧停車系統落後　議員喊話一個月內規劃示範區

▲▼ 智慧城市路邊停車仍靠人力巡收，嘉市議員籲盡速導入智慧停車系統。（圖／郭定緯服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市在今年台北智慧城市展中，以「建城320+1 智慧嘉義」為主題，展出規模為非六都最大。然而市議員郭定緯在總質詢中指出，嘉義市自稱智慧城市，但最貼近市民生活的「路邊停車管理」卻仍停留在十年前，依靠人工巡收。

郭定緯表示，台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、南投、台南、高雄等縣市早已陸續導入智慧停車，讓民眾可即時查詢車位、線上繳費，也能累積大數據分析熱區與周轉率。然而嘉義市至今仍以人力巡收為主要方式，造成效率低落、繞車找位導致壅塞、收費員風險高、也缺乏完整資訊系統。他強調：「一個號稱智慧城市的地方，停車卻還停在民國90年，非常不合理。」

對於交通處指出 2018 年曾試辦地磁式智慧停車但效果有限，因此未擴大建置，郭定緯反駁，當年技術與現在完全不同，如今 AI 影像辨識、地磁感測與系統穩定度均已大幅提升，不該因為七年前的缺點，就讓嘉義市停在原地。他批評：「其他縣市正在提升，我們卻還在用七年前失敗的理由告訴市民不能做。」

郭定緯也指出，以目前交通處的收費員人力與超商代收手續費計算，每年支出達上千萬元，成本其實足以支撐智慧停車「示範區」建置。他建議嘉義市可先選定重點區域，同時導入地磁與智慧停車柱兩種方式，並安排收費員轉任維運、管理，不僅不會減少就業，還能提升工作安全性與效率。

他也提到，嘉義市現行智慧停車場系統更遭審計報告點名「資訊錯誤、缺乏檢核機制」，顯示市府在智慧交通的基礎建設仍有明顯改善空間。

郭定緯要求交通處在一個月內提出智慧停車示範區完整規劃，包括導入方式、建置成本、時程、與人力安排，讓嘉義市真正走向智慧治理。他表示：「智慧城市不能只有展場上的亮麗口號，民眾每天遇到的停車問題，才是真正需要被智慧化的地方。」

對此，嘉義市交通處長許啟明表示，目前嘉義市路邊停車格仍採人工開單模式，而全市停車管理以路外停車為主、路邊停車為輔，其中路外停車格共11,000格已全數智慧化，路邊停車則有3,966格，整體而言，嘉義市車格智慧化率已達約73%。

許啟明也指出，其他縣市導入智慧車格的經驗可以作為參考，但使用智慧停車柱仍有其限制，例如下雨天影像辨識可能受影響、建置成本較高，以及立桿或立柱需要較大的空間；而目前交通處將於吳鳳北路至火車站區域路段試辦地磁式智慧停車系統。