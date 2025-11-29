花蓮森林護管員甄試！首日體能測驗　40人應試8人未過關

▲▼第一階段的術科測驗包含循環檔機車騎乘實作與負重20公斤跑走測驗。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署29日展開為期2天的森林護管員甄試，共42人報考、40人符合資格。首日體能測試到考36人，其中年紀最小20歲、最大59歲，平均年齡34歲，預計錄取10人，預估錄取率逾三成。其中不乏遠從台南赴考的考生，顯示護管員高薪和完善工作待遇誘人，在就業市場冷冬極具吸引力，各年齡層報考均相當踴躍。

花蓮分署表示，森林護管員需在嚴峻的山林環境中執行巡護任務，因此，強健體能與熟練騎乘循環檔機車是必備條件。今日進行的第一階段術科測驗包含循環檔機車騎乘實作與負重20公斤跑走測驗，男、女考生須分別於12分鐘（女13分30秒）內完成1,500公尺。

今日女考生最佳成績為10分30秒、男生為8分23秒，共有8人未通過，其餘皆順利達標。





術科合格者將在明日進行第二階段筆試與口試測驗，筆試包括作文、森林及自然保育概論，測驗考生相關知識及應變能力，知識與體能兼備者才足以肩負巡護山林責任。

林業保育署花蓮分署將於12月1日上午10點於分署大門口及官網公告榜單，歡迎新血加入保衛山林之列。

