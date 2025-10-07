光復鄉恢復上課小學生空手到校　天真苦笑：書包課本都被沖走

▲提早到校的學生2手空空等待上課。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮光復鄉遭洪災侵襲受災嚴重，經過長連半個月的清淤復建，7日正式恢復正常上課，只見學生都兩手空空趕赴學校，同學相見除了相互問候災後無恙外，也苦笑說「書包、課本、文具都被大水沖走了」！

教育處長翁書敏表示，災情後已立即請校方統計校內受災學生人數，光復鄉內國中小及幼兒園共有315人，在9月29日已備妥書包、教科書、簿本、文具等，親自配送到學校後，今天復課後會由校方轉發讓學生能正常上課。

教育處同時表示，復課前已和當地警方詳細規劃學生上下學的交通安全、校園維護等措施，由於大進國小仍持續收容上百名災民，已針對安置區域跟教學活動空間，做最周延的區隔跟相關動線規畫。

▲大進囻小校門口已有員警協助安全維護工作。

復課首日校門口前可見大批警力駐守，處長翁書敏也親自校區關切學生上學的情況。

翁書敏說，由於大進國小還有收容安置100多位災民，教育處跟學校在警方的協助指導下，已針對安置區域跟教學活動空間，做最周延的區隔跟動線規畫，上課首日警方會派駐警力在校園展開安全維護工作，讓災民安置跟學生學習之間能獲得最好的安排。

花蓮縣府指出，針對學童心理重建方面，復學首日將安排宣導活動，兩天內就會有心理師進班與學生進行心理輔導，協助孩子面對災後的情緒壓力。

