搶救國道客運！TPASS 2.0+加碼上路　和欣快閃台南再送優惠

▲和欣客運29日上午在台南轉運站舉行快閃宣傳活動，中央與地方首長站台力挺，更邀請 Show Girl 舞台互動、祭出多項好禮，引爆現場熱度。（記者林東良攝）



記者林東良／台南報導

搶救中長途國道客運，交通部端出大手筆「TPASS 2.0+」回饋方案，中長途搭越多、折越大，力拚減輕民眾交通負擔，和欣客運29日上午在台南轉運站舉行快閃宣傳活動，中央與地方首長站台力挺，更邀請 Show Girl 舞台互動、祭出多項好禮，引爆現場熱度。

交通部公路局嘉義區監理所副所長林衣婕表示，新版 TPASS 2.0+ 特別新增「中長途國道回饋」，民眾只要持電子票證或電子支付，每月搭乘中長途國道客運達2次以上即可享15%回饋、4次以上更拉到30% 回饋，是直接回饋在乘車金額上的「無痛省錢」。她強調，這波加碼有望吸引更多旅客選擇國道客運通勤或返鄉，實質減輕交通成本。

台南市交通局長王銘德指出，TPASS 2.0 常客優惠已讓市民受惠，台南市境內大台南公車（含都會、生活、厝邊、觀光、高鐵接駁、小黃公車等）及台鐵皆適用。此次再加碼中長途國道回饋，受益族群更擴大至大量往返南北的返鄉學生及上班族，真正做到「搭得越多、越划算」，完全感受到政府對公共運輸的投入與誠意。

和欣客運總經理楊尚書說，感謝交通部公路局重視中長途路線，TPASS 2.0+ 加上政府連假 6 折優惠，票價直接「骨折再骨折」。以台南到台北為例，最低只要 235元，直逼高鐵票價1350 元的2折，堪稱「跳樓驚嚇價」。他喊話民眾多搭國道客運，不僅省荷包，座椅舒適、24 小時營運又便利。

為配合推動 TPASS 2.0+，和欣客運於11月29日至12月1日在台北、台中朝馬、台南及高雄建國等四大轉運站設宣導攤位，民眾只要在服務櫃台完成電子票證或電子支付登錄 TPASS 2.0+ 國道常客優惠活動，就能直接拿到100元折價券，現場購票立刻折抵。

其中，台南轉運站為本次主場，除了 Show Girl 舞台互動、有獎徵答送出【吉伊卡哇布偶】，攤位區拍照上傳 FB、IG、threads 還可再拿【吉伊卡哇玩偶吊飾】，吸引大批民眾排隊。

和欣客運經理林景鴻也透露，公司推出全台首創「APP 與官網電子支付購票」，回應 TPASS 2.0+ 再加碼：會員於12月1日至14日期間購買指定班次並完成搭乘，就能在次日獲得50元電子折價券。他強調，現在搭國道客運不止省錢、省時，也變得更數位、更方便。更多優惠細節可至和欣客運官網查詢。