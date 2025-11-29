TPASS 2.0+優惠12月上路　國道客運加碼登錄送

▲TPASS 2.0+常客優惠擴及91條中長途國道客運路線。（資料圖／統聯客運提供）

記者李姿慧／台北報導

12月1日起，TPASS 2.0+常客優惠再升級，針對91條中長途國道客運路線，旅客搭車最高可回饋30%乘車金額，國道客運業者自今天(29日)起也在北、中、南各大轉運站舉辦「加碼登錄送」活動，現場提供回饋說明與登錄協助，完成登錄加碼送超商禮券、百元乘車折價券或精美小禮。

為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，交通部自114年12月1日起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，針對91條中長途國道客運路線(西部70公里以上及東部國道客運路線)每月搭乘達指定次數，最高可回饋乘車金額30%，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為鼓勵民眾加入TPASS 2.0+常客優惠並搭乘中長途國道客運，公路局協調客運業者將自11月29日起於北中南各大轉運站辦理加碼登錄送活動，並於現場提供回饋說明及協助登錄，參加現場互動及完成登錄即可獲得精美小禮物。

▲國道客運加碼TPASS 2.0+登錄活動。（圖／公路局提供）

統聯客運有37條路線適用TPASS 2.0+常客優惠，今天起連續三天在台中中港轉運站及高雄建國站提供現場登錄教學，成功綁定者，加贈百元乘車折價券。

國光客運則有30條路線適用此TPASS 2.0+優惠方案，12月1日將在市府轉運站設置「體驗攤位」，提供即時說明與教學，每日參與互動前100名民眾將贈送小禮物。

葛瑪蘭客運1915、1916、1917等路線也享有TPASS 2.0+優惠，配合政策上路，葛瑪蘭客運今天至12月1日每日上午10時至下午16時，在台北轉運站4樓乘車月台旁舉辦宣導與體驗教學活動，民眾使用電子票證卡於「公路局公運常客優惠平台」進入各票證公司記名專區完成記名登錄，即可領取超商禮券乙張，每日限量100張，取完為止。

▲國道客運在北、中、南各大轉運站舉辦「加碼登錄送」活動。（圖／葛瑪蘭客運提供）

公路局進一步說明，TPASS 2.0+方案除針對中長途國道客運設計不同回饋條件讓返鄉或遠行乘客可輕鬆累積回饋次數外，亦同步開放使用電子支付方式納入累計，包括悠遊付、iPASS MONEY、icash Pay等，即日起可至各票證公司APP點選將電子支付帳號登錄成為TPASS 2.0+常客優惠會員，114年12月起將自完成登錄次日起開始累計當月搭乘公共運輸紀錄，並於次月25日將由票證公司自動匯入回饋金至電子支付帳戶。

如為電子票證使用者，可比照之前TPASS 2.0方式至各票證公司記名專區記名登錄，先前已完成記名登錄之電子票證則無須另外登錄，領取回饋金方式則於次月25日起可至四大超商櫃台由店員協助，或至台北捷運各站悠遊卡售卡加值機或票證公司APP靠卡領取回饋。