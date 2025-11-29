26年前天母械鬥殺人...逃亡印尼躲14年　通緝犯押解回國服刑11年

記者邱中岳／台北報導

曾經在1999年參與台北市天母械鬥，犯下殺人案件的賴姓男子，在2011年潛逃出境後銷聲匿跡，在2024年被高檢署列為重大外逃通緝犯，刑事局追出賴姓男子在印尼逃亡14年，最後由刑事局接獲印尼移民總局的通報後清查身分，最後才順利將賴嫌押解回國歸案。

警方調查，現年47歲的賴姓嫌犯，在1999年於天母地區參與一起青少年街頭砍殺事件，當天雙方一言不合發生當街械鬥，導致其中一名男子被當街砍殺身亡，賴姓嫌犯也因此遭到警方逮捕歸案，並在2000年遭判處11年2個月的重刑。

▲涉犯天母械鬥殺人案件的賴姓嫌犯，逃亡印尼14年後遭潛返回國服刑。（圖／記者邱中岳翻攝）

賴姓嫌犯因為不想進去關，在2011年3月偷渡出境，事後被士林地檢署發布通緝令，最後於2024年2月又被高檢署認定為重大外逃通緝犯，刑事局陸續清查，事後由印尼移民總局通報有可疑外籍人士的情資，刑事局介入比對確認身分。

警方表示，賴姓嫌犯在潛逃出境後就轉往印尼，隱姓埋名生活10多年，但是卻被印尼移民總局人員發現，刑事局確認身分無誤後，立刻將賴行嫌犯引渡回台服刑。

刑事局強調，我國通緝犯為逃避法律制裁，刻意潛逃海外以規避警方追捕，刑事警察局透過駐外警察聯絡官與境外執法單位強力合作、積極追緝，今(114)年已從各國遣返多名通緝犯返國，將秉持跨境執法不間斷之決心。