獨／高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區昨（28）日上午發生死亡交通事故，一名23歲的葉姓女服飾店員，騎乘機車沿新生路南往北直行，行經興仁路口時遭72歲陳姓老翁駕駛的轎車撞上，送醫搶救仍不治。今日（29日）監視器曝光，短短7秒的畫面重建致命瞬間。

事故發生在11時48分許，監視器畫面一開始，路口車流正常，一輛白色轎車緩慢逼近新生路口。鏡頭可見，轎車在接近停止線時並未完全停下，而是以「滑行式右轉」方式向右切進路口。就在同一時間，葉姓女騎士從畫面右側筆直進入，疑似進了視線死角，機車頭與轎車右前側猛烈撞擊，葉女整個人被撞飛倒地，機車也翻倒滑出，安全帽也噴飛，後方的另一名騎士急煞停車，差點追撞上前，現場情況怵目驚心。

▲葉姓女騎士被撞之後，連人帶車在地上滑行。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲葉姓女騎士被撞之後，地上滑行，撞擊到路旁，整個安全帽噴飛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲葉姓女騎士被撞送醫不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

葉女在緊急被送醫院之後，傷重不治，據了解，車禍發生時葉女正要騎車上班，葉女平時在服飾店擔任店員，個性溫柔，與同事互動良好，消息傳出後，店家與友人悲痛不已。

警方表示，陳姓駕駛酒測為0，但初步分析疑似為右轉車未禮讓直行車所致；葉女也未能及時注意到前方狀況，詳細肇事責任仍需交通大隊透過跡證與完整影像比對後釐清。