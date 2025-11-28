勞動部孕婦遭霸凌！壓力大吃安胎藥　王育敏籲：勿縱容謝宜容2.0

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

勞動部再度爆出職場霸凌事件！在勞動部職災重建中心任職的A小姐向媒體陳述，她遭到主管懷孕歧視、刁難請假、否定工作成果，壓力大到必須服用安胎藥。雖然霸凌案經調查成立並已有懲處，但前主管離職後竟反向控告受害者與出面作證的員工，甚至求取高額賠償。國民黨立委王育敏今（28日）指出，勞動部身為全國勞工權益主管機關，其職場文化具示範作用；若連受害者、證人在調查後仍承受壓力，等同向社會釋出錯誤訊號，成為最差職場示範。

王育敏強調，勞動部首先要做的，就是立即全面檢討內部職場文化。從勞發署到職災重建中心，這些事件不是偶發，而是長期累積的風氣弊端。以權力壓迫下屬加班、打壓懷孕女性、對霸凌申訴者展開報復，這些行為若能在勞動部內發生，就會成為全國百工百業職場最壞示範。王育敏表示，勞動部必須從人事、管理、考核制度進行通盤檢討，讓主管階層認知什麼職場界線、尊重同理。

她進一步指出，職場霸凌調查必須具備實際最終效力，受害者才能真正獲得保護。目前制度讓調查與懲處只停在表面，行政程序結束後，加害者完全可以換方法、換場域，繼續興訟追殺，受害人無法得到正義與平靜。王育敏表示，希望做到「一次調查、終局保障」。調查結果不能只是紙上文件，而是要真正能維持調查效力。

最後，王育敏強調，這次霸凌案調查後連證人都被加害者提告，未來不只受害者不敢出聲，恐怕連證人都會自然會噤聲，寒蟬效應將全面擴散，讓更多不公無聲無息地發生。她呼籲，勞動部必須讓每一個提出申訴的人都能感受到制度會站在正義的一邊，而不是把他推向更深的風險。「只有當受害者確信申訴不會帶來二次傷害，制度才算真正落地；這才是主管機關最基本、也最不能退讓的責任。」