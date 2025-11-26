　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

學長「拖行剪髮」學妹！教育局公文看傻眼　施暴者家長13字網炸鍋

▲新北某高中驚爆暴力事件。（圖／翻攝自Facebook／許明偉）

▲新北某高職驚傳校園暴力，受害女學生全身擦挫傷，還被剪掉頭髮。（圖／翻攝自Facebook／許明偉）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市某高職24日爆發嚴重校園暴力事件。一名高三男學生不滿高一學妹在校外超商擦撞肩膀，竟持剪刀闖入教室叫囂，還強抓頭髮拖行，將學妹一路從3樓被拖到1樓施暴，當眾剪下對方頭髮。知情人士痛批，新北教育局公文與事實落差很大，暴力文件遠超文件描述，而且加害者爸媽回應13字，更讓他難以接受。

臉書社團「我是新莊人」團長許明偉表示，他接獲被害女學生家長投訴，女學生全身多處擦挫傷，事發至今每晚都睡不著、做惡夢，看到樓梯就怕，結果加害者父母竟回「孩子有憂鬱症、躁鬱症，希望多體諒」，讓他很傻眼，所以請家長一定要去正式驗傷報案，絕對不能只是「校內和解」。

許明偉認為，精神問題需要被尊重、被治療，但不會變成傷害別人的免死金牌，傷害人還是要負責，「我們不是要把一個年輕人打死定罪，但也絕對不能讓被害人一家默默吞下去。」

另外，許明偉也指出，教育局在公文中說明「兩名學生在便利商店碰撞、發生口角，下午前往3樓教室理論，過程中用剪刀剪下部分頭髮，兩生一路拉扯至1樓學務處」。

不過，家長與孩子的描述明明是「高三男同學抓住高一女學生，單方面從3樓一路拖到1樓，並在1樓學務處前被剪頭髮」，這跟「理論」、「相互拉扯」、「剪一點頭髮」差很多。

許明偉說，公文強調「學校第一時間介入、完成通報、啟動輔導」，但家長真正擔心的，不只是流程有沒有跑，而是孩子被這樣對待，學校跟教育局有沒有把這件事當成「校園霸凌＋暴力事件」，而不是普通同儕衝突？

許明偉提醒，被害女學生身心受創，現在是每天都在承受，不是一張通報表、一句關懷就結束。未來這位高一女同學能不能安心上學？加害方會怎麼被處理？有沒有啟動正式的霸凌調查與紀錄？這些才是家長最需要一個交代的地方。

許多網友看完加害者家長回應，也紛紛氣憤痛批：「有憂鬱症的人不會去攻擊別人，家長別找藉口」、「這種流氓學校誰敢去讀」、「絕對不能這樣算了」、「校園暴力不能姑息」、「請加害者家長不要把他孩子情緒控管問題怪罪到憂鬱或躁鬱症上脫罪」、「施暴跟這些症狀是兩回事好嗎，不要污名化」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

教育局剪髮學長學妹許明偉我是新莊人霸凌

