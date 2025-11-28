台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場　犬貓送養並重罰涉案人

▲台南動保處會同警方於七股破獲非法犬貓繁殖場，扣押近百隻犬貓。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市動保處接獲民眾通報，七股區一處民宅疑似非法犬貓繁殖及販賣，經調查後確認涉案人於自宅經營非法犬貓繁殖交易，動保處於27日會同警員前往稽查，首次扣留31隻貓，次日再度行動扣押59隻犬，犬貓將安置於台南市動物之家開放認養，違法者依動物保護法裁罰合計新台幣51萬5千元，且依法沒入所有犬貓。

該非法繁殖場犬貓達90％以上為品種動物，包括布偶貓、俄羅斯藍貓、英國短毛貓、緬因貓、哈士奇犬、臘腸犬、西高地白梗、吉娃娃、黃金獵犬、拉布拉多、貴賓犬、博美犬、邊境牧羊犬及薩摩耶等。多隻犬貓未依規定植入晶片、結紮，且未施打狂犬病疫苗。動保處依法沒入後將由公職獸醫評估健康、生理狀況，並進行晶片植入、絕育、疫苗注射及相關醫療照護，確保動物福利，日後透過公開抽籤規則進行登記認養。

涉案人違反《動物保護法》第22條未取得許可擅自繁殖及買賣，法定最高罰鍰包括10萬元、鑲入晶片未報1萬5千元、未結紮及未申報25萬元、未施打疫苗15萬元等，合計罰鍰超過50萬元。

台南市動保處強調，將持續加強巡查可能非法繁殖場地點，並結合警方、公私協力查緝非法繁殖及販售行為，嚴厲打擊違法行為，維護動物權益。台南市動保處呼籲民眾勿從事非法繁殖，並鼓勵通報疑似違法行為，共同守護動物福利；同時加強特定寵物業者管理，建立完善監督體系，力求打造動物友善城市。